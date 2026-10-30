Najveća krađa kriptovaluta u istoriji: Hakeri odnijeli 6,36 milijardi dolara

Hakeri povezani sa Sjevernom Korejom ukrali su oko 6,36 milijardi dolara sa novčanika kriptovalutne berze Bajnens (Binance), u napadu koji se smatra najvećom krađom kriptovaluta do sada, objavila je kompanija za analizu blokčejn transakcija TRM Labs.

Uprkos mjerama zamrzavanja, napadači i dalje kontrolišu kriptovalute vrijedne oko 2,4 milijarde dolara.

Prema analizi ove kompanije, napad se dogodio u četvrtak, a napadači su za svega 20 minuta, počev od 20.05 časova po univerzalnom vremenu, prebacili sredstva sa Bajnensovih novčanika na deset različitih blokčejn mreža.

TRM Labs je sa visokim stepenom pouzdanosti napad pripisao hakerskoj grupi TrejderTrejtor, koju povezuje sa Sjevernom Korejom.

Prema procjeni TRM Labsa, oko 2,7 milijardi dolara ukradenih sredstava naknadno je zamrznuto zahvaljujući intervenciji izdavalaca stabilnih kriptovaluta i drugih učesnika u blokčejn ekosistemu.

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Kompanije Teter, Serkl, Ripl i Vorld Liberti Fajnenšel zamrzle su približno 2,67 milijardi dolara u stabilnim kriptovalutama, dok je Savjet za bezbjednost mreže Arbitrum blokirao dodatnih oko 30 miliona dolara u eterijumu i tokenima ARB.

Uprkos tim mjerama, napadači i dalje kontrolišu više od 420.000 jedinica kriptovalute eterijum i 18.270 bitkoina, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 2,4 milijarde dolara.

Napad pripreman najmanje 36 časova

Analiza TRM Labsa pokazuje da je napad bio pažljivo pripreman najmanje 36 časova. Napadači su prethodno testirali zlonamjerni kod i pripremili digitalna ovlašćenja koja su im omogućila da preuzmu kontrolu nad jednim od glavnih internet novčanika Bajnensa.

Posebno je pogođen sistem za potpisivanje transakcija, koji omogućava odobravanje prenosa sredstava sa novčanika berze. Istraživači ocjenjuju da činjenica da su transakcije na deset različitih blokčejn mreža odobrene u kratkom vremenskom periodu ukazuje na kompromitovanje infrastrukture za njihovo potpisivanje.

Napadači su, između ostalog, iskoristili tehničku mogućnost EIP-7702 na mreži Eterijum, koja omogućava običnom novčaniku da izvršava kod pametnog ugovora na osnovu potpisanog ovlašćenja.

Nakon preuzimanja kontrole, sredstva su prebačena na adrese pod kontrolom napadača, a dio ukradenih stabilnih kriptovaluta pokušali su da zamijene za druge digitalne valute kako bi izbjegli njihovo zamrzavanje.

Bajnens potvrdio incident i obustavio isplate

Bajnens je potvrdio bezbjednosni incident i privremeno obustavio isplate na više blokčejn mreža, navodeći da su sredstva korisnika bezbjedna.

Kompanija je ranije saopštila da je ukupna vrijednost pogođenih sredstava oko 6,3 milijarde dolara, uz upozorenje da bi taj iznos mogao biti veći tokom istrage. Navela je i da sarađuje sa stručnjacima za blokčejn kako bi zamrznula sredstva, te da je do tada blokirano približno tri milijarde dolara.

Iz Bajnensa su saopštili i da će nadoknaditi gubitke nastale u incidentu, piše Glas Srpske.

Prema procjeni TRM Labsa, ovaj napad je oko četiri puta veći od krađe 1,5 milijardi dolara sa platforme Bajbit u februaru 2025. godine, koja je takođe pripisana hakerima povezanim sa Sjevernom Korejom.

Izvršni direktor Tetera saopštio je da je u vezi sa napadom zamrznuto oko 1,6 milijardi dolara u stabilnoj kriptovaluti USDT, dok je Serkl objavio da je blokirao oko 800 miliona dolara u USDC-u.

Bivši izvršni direktor Bajnensa Čangpeng Žao ocijenio je da bi gubici mogli biti nešto veći od milijardu dolara.