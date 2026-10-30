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Masivan napad: Ukrajina lansirala stotine dronova prema Moskvi

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30.10.2026 07:34

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Масиван напад: Украјина лансирала стотине дронова према Москви
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Protekle noći izveden je pokušaj napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskvu koji je bio jedan od najmasovnijih ove godine, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim navodima, od četvrtka uveče do jutros ka Moskovskoj oblasti upućena su 862 drona.

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su većinu bespilotnih letjelica na prilazima regionu, dok je 170 dronova oboreno prilikom približavanja ruskoj prijestonici, prenosi agencija RIA Novosti.

Prethodni veći napad dronovima na Moskvu dogodio se u noći između 28. i 29. oktobra, kada je prema gradu bilo upućeno 613 bespilotnih letjelica.

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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je, komentarišući posljednji napad, da je "neobično" to što je Kijev pokušao da izvede napad dronovima na Moskvu tokom održavanja samita Rusija – Afrika.

Veliki napad dronovima na rusku prijestonicu od početka jeseni zabilježen je 19. i 20. septembra, kada je, prema saopštenju ruskih vojnih vlasti, uništeno oko 1.600 bespilotnih letjelica, od kojih je 450 bilo usmjereno ka Moskvi.

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Rusija

Ukrajina

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