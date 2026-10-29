Ko će na čelo Svjetske zdravstvene organizacije? Predloženo sedam imena

Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ saopštila je da su članice predložile sedam kandidata za poziciju generalnog direktora ove agencije UN, a očekuje se da će novi direktor stupiti na dužnost 16. avgusta naredne godine.

Skupština SZO imenovaće novog generalnog direktora na 80. sjednici u maju sljedeće godine, navodi se u saopštenju. Među nominovanim kandidatima su Hanan Muhamed el Kuvari iz Katara, Hanan Balki iz Saudijske Arabije, Hans Henri Kluge iz Belgije, Marija Neira iz Španije, Budi Gunadi Sadikin iz Indonezije, Li Song iz Kine i Gevorg Tamamjan iz Jermenije, navode iz SZO.

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