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Putin: Želimo obnavljanje odnosa sa evropskim zemljama

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29.10.2026 20:19

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Rusija podržava sve korake usmjerene ka obnavljanju odnosa sa evropskim zemljama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je, komentarišući telefonski razgovor sa liderima Finske i Norveške, rekao da je Rusija spremna za potencijalni rat sa Evropom, iako ga ne želi.

On je upozorio da neće biti pobjednika ukoliko tenzije previše eskaliraju.

Putin je dodao da Moskva ne želi da se Baltičko more suoči sa situacijom sličnom onoj u Ormuskom moreuzu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Evropa

Vladimir Putin

Ormuski moreuz

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