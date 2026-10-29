Politička strategija Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji nije započela ni 2022. ni 2014. godine, već predstavlja kontinuitet zvanične američke politike još od vremena Hladnog rata, rekao je za ATV reditelj i analitičar Boris Malagurski.

On je istakao da je administracija Donalda Trampa od samog početka pokušavala da premosti razdore između Vašingtona i Moskve, ali da su ti pokušaji konstantno blokirani od strane tzv. „duboke države” i globalističkih struktura kojima je u interesu nastavak sukoba.

„Moskvi je svojevremeno obećano da se NATO neće širiti na istok. Svi koji tvrde da to nije tačno, ili su maliciozni ili nisu informisani. Rusija je godinama upozoravala da širenje NATO-a ugrožava njene vitalne interese, a Ukrajina je bila tačka u kojoj je Moskva jasno povukla crvenu liniju”, naglašava Malagurski, dodajući da su na takvoj politici primarno insistirale demokratske administracije u SAD.

Evropa klizi u irelevantnost

Govoreći o ulozi Evropske unije u aktuelnom globalnom sukobu, Malagurski upozorava da je dramatična promjena evropske politike nemoguća sve dok se ne promijene vodeće garniture u Briselu i određenim evropskim prestonicama.

„Mnogi evropski zvaničnici su čitave karijere izgradili na antiruskom narativu. Zbog takve politike mnoge evropske zemlje danas trpe ozbiljne posljedice, dok Evropa u cjelini ubrzano klizi ka statusu irelevantne sile na globalnom planu”, smatra on.

Ukrajina kao poligon za eksperimentalne tehnologije i morbidni psihološki rat

Malagurski se posebno osvrnuo na tehničko-tehnološku dimenziju sukoba, ističući da je Ukrajina danas postala manje klasično ratište, a sve više poligon za testiranje eksperimentalnih tehnologija, uključujući dronove i vještačku inteligenciju.

Kao jedan od najdrastičnijih primjera psihološkog ratovanja, on je naveo upotrebu naprednih softvera za prepoznavanje lica.

„Ukrajinska strana koristi softver "Clearview AI" za identifikaciju lica poginulih ruskih vojnika, kako bi njihove fotografije potom slali porodicama stradalih. To je klasičan primjer morbidnog psihološkog ratovanja kakvo do sada nismo imali prilike da vidimo”, zaključuje Malagurski za ATV.