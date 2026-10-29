Nema mira: Pogođen još jedan tanker u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Britanska organizacija za pomorsku bezbjednost saopštila je da je još jedan tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu.
Službenik obezbjeđenja iz jedne brodarske kompanije obavijestio je ovu britansku organizaciju da je nepoznati projektil pogodio brod u popodnevnim časovima dok je izlazio iz moreuza.
Za sada nema informacija o potencijalnim povredama među članovima posade na tankeru ili o izlivanju nafte, kao ni detalja o zemlji porijekla broda, prenosi agencija DPA.
U sukobu između SAD i Irana, brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz postao je centralna tačka spora.
Iranske oružane snage su posljednjih sedmica pojačale napade na brodove u regiji.
Britanska organizacija za pomorsku bezbjednost jutros je već objavila da je jedan brod zapaljen u moreuzu, ali da uzrok nije poznat.
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