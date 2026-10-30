Savjet bezbjednosti UN danas o stanju u BiH

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sjednicu na kojoj će se raspravljati o stanju u BiH, a riječ je o redovnom zasjedanju koje se u pravilu održava svakih šest mjeseci.

Prema dosadašnjoj praksi, sjednica se otvara s izvještajem OHR-a iz kojeg je potvrđeno da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok neće prisustvovati sjednici, ali da je izvještaj dostavljen.

Pred članicama Savjeta bezbjednosti biće i Izvještaj Vlade Republike Srpske koji ona redovno podnosi kao strana potpisnica Dejtonskog sporazuma.

U Izvještaju Vlade je navedeno da su Republika Srpska i njeno rukovodstvo privrženi Dejtonskom mirovnom sporazumu i nepokolebljivo su posvećeni miru i stabilnosti i ne traže ništa osim dosljednog sprovođenja ovog sporazuma.

Ukazano je na kršenje prava konstitutivnih naroda koji se ogledaju u postupcima vlasti Federacije BiH, gdje način sprovođenja usklađivanja zemljišnih knjiga služi za oduzimanje imovinskih prava, koja Srpska pravoslavna crkva ima vijekovima.

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Naglašeno je da bošnjačke stranke namjerno sprečavaju ekonomski razvoj Srpske, višegodišnjim blokadama ključnih razvojnih projekata, poput izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma Trebinje.