Ovo su najnoviji rezultati izbora u Izraelu

Blok izraelskog premijera Benjamina Netanijahua osvojio je 53 mjesta u Knesetu, blok predvođen Gadijem Ajzenkotom 48, dok su arapske stranke dobile 19 mandata, prema konačnim rezultatima parlamentarnih izbora koje je jutros objavila Centralna izborna komisija.

Konačna izlaznost iznosila je 77,9 odsto, odnosno glasalo je 5.716.665 birača, što je najviši procenat u posljednjih nekoliko decenija, prenio je Tajms of Izrael.

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Likud je osvojio 27 mjesta, Jašar 21, Bijahad 12, Zajednička lista 11, Demokrate osam, Ram osam, Jisrael Bejtenu sedam, Ujedinjeni Tora judaizam sedam, Ocma Jehudit sedam, Šas šest i Religiozni cionizam šest mandata.

Rezervističko-ekonomska stranka Joaza Hendela osvojila je 2,63 odsto glasova, a Narod Izraela Ofera Vintera 1,7 odsto, čime su ostale ispod izbornog cenzusa od 3,25 odsto.

Stranka Haredi dobila je 0,2 odsto glasova.

Stranke koje čine sadašnju vladu imale su 68 mjesta u odlazećem sazivu Kneseta, što ukazuje na značajan pad podrške.

Zajednička lista i Ram osvojili su ukupno 19 mandata, gotovo dvostruko više od dosadašnjih 10.

Međutim, stranke bloka protiv Netanjahua, osim Demokrata, isključile su saradnju sa Ramom ili Zajedničkom listom, što otežava formiranje većine.

CIK je saopštio da su tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari neosnovane, nakon izvještaja o mogućoj katarskoj kampanji uticaja na glasanje.

Vršilac dužnosti direktora CIK-a Din Livne rekao je da istraga neće uticati na konačne rezultate, koji će biti dostavljeni predsjedniku Isaku Hercogu, niti se odnosi na bilo koji određeni dio stanovništva.

Zvanični rezultati trebalo bi da budu predstavljeni Hercogu u sredu, nakon završetka provjera mogućih grešaka i žalbi.

Predsjednik će potom razgovarati sa liderima stranaka, koji će mu saopštiti koga preporučuju za mandatara.

Kneset bi trebalo da položi zakletvu 10. novembra, dok se očekuje da će pregovori o formiranju vlade biti teški i da bi mogli da traju duže od dva mjeseca.

Nijedan blok nema potrebnu većinu od 61 mandata.

Hercog je pozvao stranačke lidere da učine sve kako bi izbjegli nove izbore, dok su i Netanjahu i Ajzenkot najavili da će upravo oni formirati sljedeću vladu.