Peskov: Putin bi se javio na telefonski poziv Merca i Makrona

Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za telefonski razgovor sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje novinara šta bi se dogodilo ukoliko bi Makron ili Merc pozvali Kremlj, Peskov je za Telegram kanal "Junašev lajv" rekao da bi Putin prihvatio poziv.

"On bi se takođe javio na telefon. Otvoren je za dijalog sa svima", rekao je Peskov.

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On je naveo da iz Kijeva još nije stigao poziv za telefonski razgovor Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Još niko nije zvao", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi Putin razgovarao sa Zelenskim ukoliko bi ukrajinski predsednik pozvao Kremlj.

Putin je u utorak telefonom razgovarao sa predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom.

Tokom tih razgovora, ruski predsjednik je poručio da će se uvijek odazvati na njihove telefonske pozive.