Bivša australijska nastavnica Tejla Li Brejli osuđena je na 15 mjeseci zatvora zbog seksualnih krivičnih djela nad dvojicom učenika.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a sudija je istakla da je zloupotrijebila povjerenje koje joj je ukazano kao prosvjetnom radniku.

Bivša nastavnica srednje škole u jugozapadnom Sidneju, 32-godišnja Tejla Li Brejli, osuđena je nakon što je priznala krivicu pred Okružnim sudom u Parmi. Kako prenosi australijski javni servis ABC, sud je utvrdio da je zloupotrijebila svoj položaj i povjerenje učenika koji su bili pod njenom brigom.

Sudija Elizabet Rajan ocijenila je da takvo ponašanje ozbiljno narušava povjerenje koje mora da postoji između porodica i obrazovnog sistema.

„Ovakva krivična djela nanose ogromnu štetu povjerenju koje mora da postoji između porodica i obrazovnog sistema“, navela je sudija Rajan, dodajući da je zatvorska kazna neophodna s obzirom na težinu djela.

Dvojica učenika bila su pod njenom brigom

Prema sudskim navodima, slučaj se odnosi na događaje iz 2023. godine, kada je Brejli bila u kontaktu sa dvojicom učenika starosti 16 i 17 godina. U jednom slučaju imala je seksualni odnos sa 17-godišnjim učenikom, dok je u drugom seksualno dodirivala 16-godišnjaka. Sud je razmatrao i nedozvoljenu komunikaciju i razmjenu eksplicitnih sadržaja putem elektronskih servisa, a od učenika je tražila i da ćute o svemu.

Identitet učenika i naziv škole nisu objavljeni u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Sud odbacio mogućnost da se slučaj završi bez zatvora

Brejli je prvi put uhapšena u avgustu 2024. godine u školi u Sidneju, a nakon puštanja uz kauciju ponovo je pritvorena manje od dvije nedjelje kasnije zbog dodatnih optužbi.

Tokom postupka razmatran je i nalaz psihologa prema kojem je optuženoj dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je vjerovatno prolazila kroz maničnu epizodu. Ipak, sudija je naglasila da je nastavnica svjesno iskoristila svoj položaj.

Brejli će pravo na uslovni otpust steći 24. aprila 2027. godine, a određeno je i da bude upisana u registar osoba koje su počinile krivična djela protiv djece u Novom Južnom Velsu u trajanju od 15 godina., prenosi B92.