Šta će biti sa Kristom Pajk? Preživjela smrtonosnu injekciju

Guverner američke savezne države Tenesi Bil Li smatra da će smrtna kazna Kristi Pajk ostati na snazi, uprkos tome što je prošlog mjeseca preživjela neuspjelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom.

Pajkova (50), koja je osuđena na smrt zbog jezivog ubistva svoje koleginice Kolin Slemar 1995. godine, trebalo je da postane prva žena pogubljena u Tenesiju nakon više od 200 godina. Međutim, ušla je u istoriju kao prva zatvorenica u SAD koja je preživjela izvršenje smrtne kazne.

„Kada je riječ o osobi poput Kriste Pajk i njenom zločinu, ona je i dalje u zatvoru u skladu sa zakonima savezne države Tenesi. Pretpostavljam da će njena kazna ostati ista kao i prije, osim ako sudovi ne odluče drugačije“, poručio je guverner Li.

Tražili pomilovanje zbog torture, on obustavio sva pogubljenja

Advokati Kriste Pajk ranije su apelovali na guvernera da joj ublaži kaznu, tvrdeći da je njihova klijent „pretrpjela kaznu težu od bilo koje druge osobe u istoriji smrtne kazne u SAD“.

Nakon ovog nezabilježenog skandala, guverner Li je obustavio sva izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju do kraja godine i naredio nezavisnu istragu kako bi se utvrdilo šta je pošlo po zlu.

Majka ubijene djevojke, Mej Martinez, poručila je da joj država duguje veliku izvinjenje. „Ubila je moju kćerku i ne želim da vidim da bilo ko više bude povrijeđen kao ona“, rekla je ožalošćena majka, prenosi Njujork post.

Uboli je čak deset puta i ubrizgali dvije doze otrova

Pajkova je hitno prevezena u bolnicu nakon što je preživjela čak dvije doze pentobarbitala, silnog lijeka koji se koristi za egzekucije. Tokom neuspjelog pogubljenja u zatvoru u Nešvilu, krvnici su je navodno uboli sa najmanje deset igala.

Danima je bila bez svijesti u kritičnom stanju, a ljekarska struka je čak sumnjala da je nastupila moždana smrt. Međutim, dogodilo se čudo - 6. oktobra se neočekivano probudila iz kome.