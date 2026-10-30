Mići Daniloviću ukinut pritvor

Sud BiH ukinuo je, uz kauciju od 1.002.975,48 KM, pritvor Milutinu Mići Daniloviću, osumnjičenom za neovlašten promet opojnim drogama.

Istovremeno, Sud je Daniloviću odredio mjere zabrane i to:

mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH;

mjera zabrane sastajanja s određenim licima iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKPBiH, i

mjera zabrane – naredba da se povremeno javlja određenom državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKPBiH.

Izrečene mjere zabrane po ovom rješenju trajaće do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka ili do donošenja drugačije odluke Suda.

Podsjećamo, Danilović je uhapšen u akciji "Amadeus" i dovodi se u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet droge i oružja.

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Tada su uhapšeni i Vladimir Grubačić i Aleksandar Nikolić.

Kako se sumnja, oni su kao dio međunarodnog lanca vršili nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.