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Jeziva tragedija: Muškarca priklještio kombi pred očima djece

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30.10.2026 08:59

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Muškarac star 42 godine, državljanin Bosne i Hercegovine, preminuo je juče, 29. oktobra poslije podne u San Sperateu nakon što ga je prikliještio kombi koji je popravljao, u dvorištu kuće u ulici Via Porino.

Dizalica, kojom je vozilo bilo podignuto, popustila je dok se muškarac nalazio ispod njega.

Nesreća se dogodila nešto poslije 16 sati. Ovaj 42-godišnjak je popravljao kombi u dvorištu ispred kuće u kojoj živi, zajedno sa svojom djecom. Kada je dizalica iznenada popustila, vozilo je palo na njegova prsa i smrskalo ga.

РТС

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Upravo su njegova djeca pozvala pomoć. Na mjesto događaja stigli su tim hitne pomoći 118 i policije, ali za muškarca više nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu nesreće, prenosi "Radiosarajevo".

Pripadnici karabinjera utvrđuju tačan tok događaja. Prema prvim informacijama, moguće je da dizalica korištena za podizanje kombija nije bila u ispravnom stanju.

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nesreća

tragedija

Italija

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