Objavljene fotografije i imena stradalih u padu helikoptera kod Brčkog

Četiri pripadnika italijanskih oružanih snaga poginula su u četvrtak, 29. oktobra, u padu vojnog helikoptera u Bosni i Hercegovini, tokom aktivnosti u okviru misije EUFOR Altea.

Italijansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je identitet stradalih, među kojima su dva pripadnika Avijacije italijanske vojske i dva člana Dobrovoljnog vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta.

Simone Ruđia bio je narednik Avijacije italijanske vojske, porijeklom iz Salerna. Služio je u Prvoj regimenti Antares u Viterbu, gdje je živio posljednjih osam godina. Iza sebe je ostavio roditelje, sestru i vjerenicu.

Klaudio Markesi, takođe narednik Avijacije italijanske vojske, bio je porijeklom iz područja Alerone, u regiji Umbrija. U Viterbu je živio posljednje tri godine. Bio je ljubitelj skijanja i fudbala, a iza sebe je ostavio roditelje, brata i sestru.

Franko Adriano Zekilo bio je ljekar i pripadnik Dobrovoljnog vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta. U okviru službe obavljao je medicinske zadatke.

Elicottero precipitato in Bosnia, tra le quattro vittime il salernitano Simone Ruggia https://t.co/6r34XjWUVC https://t.co/zoyAUCk8Of — Salernonotizie.it (@salernonotizie) October 30, 2026

Laura Proćaki, narednica istog korpusa, bila je porijeklom iz Andrije. Studirala je medicinu i hirurgiju u Rimu, a odlučila se i za dobrovoljni angažman u Italijanskom Crvenom križu, gdje je služila kao medicinska sestra.

Proćaki je imala 24 godine, bila je studentkinja medicine i ovo joj je bila prva međunarodna misija u životu.

Prema informacijama Ministarstva odbrane Italije, u nesreći je povrijeđeno još 11 osoba, koje su zbrinute u bolnicama u Brčkom i Tuzli. Uzrok pada helikoptera još nije poznat, a okolnosti nesreće se istražuju.

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izrazio je saučešće porodicama poginulih, ističući da su izgubili živote služeći svojoj zemlji.

"Izgubili su živote služeći Italiji, Ministarstvu odbrane i Vojsci", poručio je Kroseto.

Italijansko Ministarstvo odbrane uputilo je i dodatno vojno medicinsko osoblje u Bosnu i Hercegovinu kako bi pratilo zdravstveno stanje povrijeđenih.