Logo

Objavljene fotografije i imena stradalih u padu helikoptera kod Brčkog

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 07:28

Komentari:

0
Страдали италијански војници
Foto: Screenshot / X

Četiri pripadnika italijanskih oružanih snaga poginula su u četvrtak, 29. oktobra, u padu vojnog helikoptera u Bosni i Hercegovini, tokom aktivnosti u okviru misije EUFOR Altea.

Italijansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je identitet stradalih, među kojima su dva pripadnika Avijacije italijanske vojske i dva člana Dobrovoljnog vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta.

Simone Ruđia bio je narednik Avijacije italijanske vojske, porijeklom iz Salerna. Služio je u Prvoj regimenti Antares u Viterbu, gdje je živio posljednjih osam godina. Iza sebe je ostavio roditelje, sestru i vjerenicu.

Klaudio Markesi, takođe narednik Avijacije italijanske vojske, bio je porijeklom iz područja Alerone, u regiji Umbrija. U Viterbu je živio posljednje tri godine. Bio je ljubitelj skijanja i fudbala, a iza sebe je ostavio roditelje, brata i sestru.

Franko Adriano Zekilo bio je ljekar i pripadnik Dobrovoljnog vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta. U okviru službe obavljao je medicinske zadatke.

Laura Proćaki, narednica istog korpusa, bila je porijeklom iz Andrije. Studirala je medicinu i hirurgiju u Rimu, a odlučila se i za dobrovoljni angažman u Italijanskom Crvenom križu, gdje je služila kao medicinska sestra.

Proćaki je imala 24 godine, bila je studentkinja medicine i ovo joj je bila prva međunarodna misija u životu.

Prema informacijama Ministarstva odbrane Italije, u nesreći je povrijeđeno još 11 osoba, koje su zbrinute u bolnicama u Brčkom i Tuzli. Uzrok pada helikoptera još nije poznat, a okolnosti nesreće se istražuju.

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izrazio je saučešće porodicama poginulih, ističući da su izgubili živote služeći svojoj zemlji.

"Izgubili su živote služeći Italiji, Ministarstvu odbrane i Vojsci", poručio je Kroseto.

Italijansko Ministarstvo odbrane uputilo je i dodatno vojno medicinsko osoblje u Bosnu i Hercegovinu kako bi pratilo zdravstveno stanje povrijeđenih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Helikopter

Pao helikopter Brčko EUFOR

pad helikoptera

Komentari (0)

Više iz rubrike

ЕУФОР објавио детаље о страдалима: Познато и гдје су смјештени повријеђени

Hronika

EUFOR objavio detalje o stradalima: Poznato i gdje su smješteni povrijeđeni

8 h

0
Нови снимак несреће код Брчког: Види се моменат када хеликоптер удара о земљу

Hronika

Novi snimak nesreće kod Brčkog: Vidi se momenat kada helikopter udara o zemlju

9 h

0
Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

Hronika

U sudaru auta i kombija u mjestu Dabrac povrijeđene dvije žene i dijete

10 h

0
Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

Hronika

Sudar auta i kombija u mjestu Dabrac, obustavljen saobraćaj

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima