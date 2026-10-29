U sudaru auta i kombija u mjestu Dabrac povrijeđene dvije žene i dijete

Dvije žene i jedno maloljetno lice povrijeđeni su večeras u sudaru automobila i kombija na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka u mjestu Dabrac kod Mrkonjić Grada, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Povrijeđene su D.R. iz Teslića i M.P. iz Mrkonjić Grada, te maloljetno lice koji su bili u automobilu.

Oni su prevezeni na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u 18.15 časova saobraćaj je bio obustavljen na tom dijelu puta, a normalizovan je u 20.15 časova.