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U sudaru auta i kombija u mjestu Dabrac povrijeđene dvije žene i dijete

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29.10.2026 20:54

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Foto: Društvene Mreže

Dvije žene i jedno maloljetno lice povrijeđeni su večeras u sudaru automobila i kombija na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka u mjestu Dabrac kod Mrkonjić Grada, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Povrijeđene su D.R. iz Teslića i M.P. iz Mrkonjić Grada, te maloljetno lice koji su bili u automobilu.

Oni su prevezeni na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u 18.15 časova saobraćaj je bio obustavljen na tom dijelu puta, a normalizovan je u 20.15 časova.

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Tagovi :

sudar

Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

povrijeđeni

Policija

UKC Republike Srpske

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

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