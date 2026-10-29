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Sudar auta i kombija u mjestu Dabrac, obustavljen saobraćaj

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29.10.2026 19:46

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Foto: Društvene Mreže

Automobil i kombi sudarili su se večeras na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka u mjestu Dabrac kod Mrkonjić Grada, a saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Do sudara je došlo u 18.15 časova i za sada nema informacija o povrijeđenim.

U toku je policijski uviđaj

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Tagovi :

sudar

Saobraćajna nezgoda

Bočac

obustavljen saobraćaj

Policija

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