Sudar auta i kombija u mjestu Dabrac, obustavljen saobraćaj

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Automobil i kombi sudarili su se večeras na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka u mjestu Dabrac kod Mrkonjić Grada, a saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Do sudara je došlo u 18.15 časova i za sada nema informacija o povrijeđenim. U toku je policijski uviđaj

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