Novi snimak nesreće kod Brčkog: Vidi se momenat kada helikopter udara o zemlju

Novi snimak nesreće helikoptera CH-47 „Činuk“, koji se srušio kod Brčkog tokom operacije misije EUFOR-a u BiH, prikazuje posljednje trenutke prije pada.

Na snimku nastalom iz neposredne blizine vidi se kako helikopter leti na maloj visini, a zatim se nekoliko puta okreće u vazduhu prije nego što se sruši. Ipak, uzrok nesreće za sada nije moguće utvrditi samo na osnovu dostupnih kadrova.

U nesreći su poginula četiri pripadnika italijanskih oružanih snaga, dok je još 11 osoba povrijeđeno. Troje ljudi stradalo je na mjestu nesreće, dok je četvrta osoba preminula kasnije u bolnici.

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Helikopter se srušio oko 16 časova, tokom rutinske operacije na području Brčkog, saopštio je EUFOR. Prema dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povrijeđeni su italijanski državljani.

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Iz EUFOR-a je potvrđeno da je pokrenuta detaljna istraga koja bi trebalo da rasvijetli okolnosti nesreće i utvrdi šta je dovelo do pada letjelice.