Oglasio se UKC Tuzla o stanju povrijeđenih u padu helikoptera

Autor:ATV redakcija
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U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na hospitalizaciji se nalaze dva pacijenta povrijeđena u padu helikoptera EUFOR-a, koji se srušio na području Brčkog.
Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, povrijeđeni su smješteni u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i njihovi vitalni parametri trenutno su stabilni.
Podsjećamo, vojni helikopter srušio se juče oko 16 časova tokom izvođenja rutinske operacije na području Brčkog, zvanično je potvrđeno iz EUFOR-a. Prema svim dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povrijeđeni u ovoj teškoj vazduhoplovnoj nesreći su italijanski državljani.
Istražne ekipe i nadležni organi nastaviće rad na terenu kako bi se detaljno utvrdili svi uzroci i okolnosti ove velike tragedije.
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