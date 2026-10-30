Oglasio se UKC Tuzla o stanju povrijeđenih u padu helikoptera

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na hospitalizaciji se nalaze dva pacijenta povrijeđena u padu helikoptera EUFOR-a, koji se srušio na području Brčkog.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, povrijeđeni su smješteni u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i njihovi vitalni parametri trenutno su stabilni.

Podsjećamo, vojni helikopter srušio se juče oko 16 časova tokom izvođenja rutinske operacije na području Brčkog, zvanično je potvrđeno iz EUFOR-a. Prema svim dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povrijeđeni u ovoj teškoj vazduhoplovnoj nesreći su italijanski državljani.

Istražne ekipe i nadležni organi nastaviće rad na terenu kako bi se detaljno utvrdili svi uzroci i okolnosti ove velike tragedije.