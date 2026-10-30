Banjalučanka uhapšena zbog krađe u marketu

Banjalučanka J.M. uhapšena je juče oko 14 sati zbog sumnje da je počinila Krivično djelo "Krađa", potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Kako se navodi, policiji je radnik marketa prijavio da je zatekao žensku osobu u krađi artikala.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da se radi o licu J.M. od kojeg su uz potvrdu oduzeli predmete za koje se sumnja da potiču iz krivičnog djela", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica J.M. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.