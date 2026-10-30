Banjalučanka uhapšena zbog krađe u marketu

Autor:Stevan Lulić
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Banjalučanka J.M. uhapšena je juče oko 14 sati zbog sumnje da je počinila Krivično djelo "Krađa", potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.
Kako se navodi, policiji je radnik marketa prijavio da je zatekao žensku osobu u krađi artikala.
"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da se radi o licu J.M. od kojeg su uz potvrdu oduzeli predmete za koje se sumnja da potiču iz krivičnog djela", saopšteno je iz PU Banjaluka.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica J.M. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
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