Ruski trik za zimnicu: U kiseli kupus stavljaju ovo, ukus je nevjerovatan

Kada se priprema zimnica, svaka kuća ima svoj postupak koji se godinama ponavlja. Neko u kupus dodaje lovor, neko biber u zrnu, dok se u pojedinim receptima između glavica ili slojeva sječenog kupusa nalaze i kolutovi crne rotkve.

Ovaj dodatak često se predstavlja kao ruski trik za bistar rasol i kupus koji se ne kvari. Ipak, rotkva nije garancija uspješnog kiseljenja, niti može da nadoknadi pogrešnu količinu soli, neodgovarajuću temperaturu ili kupus koji viri iznad tečnosti. Njena uloga prije svega je u ukusu, dok za dobro pripremljenu zimnicu ostaju presudni postupak, čistoća posude i uslovi u kojima fermentacija protiče.

Šta crna rotkva daje kiselom kupusu?

Crna rotkva ima izražen, pomalo ljutkast ukus, pa može biti zanimljiv dodatak onima koji vole intenzivniju zimnicu. Tokom fermentacije mijenja ukus i teksturu, upija rasol i može se poslužiti uz kupus, pasulj ili pečeno meso.

Međutim, tvrdnju da ona sprečava kvarenje i održava rasol potpuno bistrim ne treba uzimati kao provjereno pravilo. Za takav efekat nema dovoljno pouzdanih dokaza, a dodavanje povrća napamet ne bi trebalo da zamijeni provjeren recept. Ni blago zamućenje rasola samo po sebi ne znači da je kupus propao, a bistrina nije jedino mjerilo ispravnosti zimnice.

Važna pravila za uspješno kiseljenje kupusa

Ako nemate mjesta za bure, manju količinu kupusa možete pripremiti u odgovarajućoj staklenoj tegli. Posuda mora biti čista i neoštećena, a kupus sve vrijeme potpuno prekriven rasolom. Za pritiskanje koristite čist teg namijenjen kontaktu sa hranom, jer dijelovi koji ostanu iznad površine mogu pokrenuti razvoj neželjenih mikroorganizama.

Količinu soli nemojte određivati od oka niti je smanjivati zbog ukusa, jer so ima ključnu ulogu u bezbednosti i očuvanju teksture. Takođe, važno je razlikovati temperaturu za kiseljenje od temperature za čuvanje gotovog kupusa. Ukoliko primijetite truležan miris, sluzavu teksturu ili vidljivu buđ, kupus nemojte probati niti pokušavati da ga spasite dodavanjem rotkve.

(Ona.rs)