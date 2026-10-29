Drva slabije griju, a pelet propada: Evo gdje mnogi griješe pri skladištenju

Nepravilno skladištenje ogrjevnog drva i peleta može znatno smanjiti njihovu učinkovitost, povećati potrošnju i uzrokovati probleme s pećima i dimnjacima, zbog čega je važno osigurati odgovarajuće uslove čuvanja.

Mnoga kućanstva već su osigurala ogrjev za nadolazeću zimu, no način na koji se drva i pelet skladište može znatno uticati na kvalitetu grijanja i ukupne troškove.

Vlaga je jedan od najvećih problema jer smanjuje toplinsku učinkovitost goriva. Vlažna drva oslobađaju manje topline, stvaraju više dima i pridonose nakupljanju čađe u pećima i dimnjacima, dok pelet zbog vlage može izgubiti svoja svojstva i postati neupotrebljiv.

Koliko dugo treba sušiti ogrjevna drva?

Svježe posječeno drvo sadrži između 40 i 50 posto vlage, a za učinkovito izgaranje u pećima i kaminima udio vlage trebao bi biti manji od 20 posto.

Prema preporukama američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA), ogrjevna drva potrebno je sušiti najmanje šest mjeseci, a prije korištenja preporučuje se provjeriti njihovu vlažnost posebnim mjeračem.

Takvi uređaji dostupni su u trgovinama alatom i omogućuju jednostavnu provjeru jesu li drva dovoljno suva za loženje.

Za pravilno sušenje važno je osigurati dobru cirkulaciju zraka. Drva je najbolje držati na otvorenom, podignuta od tla i zaštićena od oborina samo s gornje strane.

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Potpuno prekrivanje drva može imati suprotan učinak jer sprječava strujanje zraka i zadržava vlagu, čime se produljuje vrijeme sušenja.

Jednostavno rješenje je slaganje drva na drvene palete ili grede kako ne bi bila u izravnom dodiru s tlom.

Zašto podrum i garaža nisu uvijek dobro rješenje?

Zatvoreni prostori poput podruma i garaža nisu uvijek prikladni za sušenje svježe posječenih drva, osobito ako nemaju odgovarajuću ventilaciju.

U takvim se uvjetima vlaga može zadržavati, a proces sušenja znatno usporiti.

Ipak, suva garaža ili podrum mogu poslužiti za čuvanje već osušenog ogreva, pod uslovom da je prostor zaštićen od vlage, prenosi Alo.rs.

Unošenje nekoliko cjepanica u kuću neposredno prije loženja može biti korisno, ali ne može zamijeniti dugotrajno i pravilno sušenje.

Pelet je posebno osjetljiv na vlagu

Za razliku od ogrevnog drva, pelet može izgubiti upotrebnu vrijednost ako upije previše vlage.

Zbog svoje strukture pelet lako upija vlagu iz okoline, nakon čega može nabubriti, početi se raspadati i postati manje učinkovit pri izgaranju.

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Vlažan pelet može uzrokovati i probleme u radu peći, uključujući začepljenje sustava za doziranje goriva.

Proizvođači zato preporučuju njegovo skladištenje u suhim prostorima, zaštićenima od prodora vode i kondenzacije.

Relativna vlažnost zraka u prostoru za skladištenje ne bi trebala prelaziti 80 posto tijekom godine.

Suva garaža, spremište ili šupa mogu biti prikladni za čuvanje peleta, pod uslovom da vreće nisu izložene vlazi.

Dugotrajno držanje vreća na otvorenom nije preporučljivo jer vlaga može postupno prodrijeti kroz ambalažu i narušiti kvalitetu goriva.

Jedna jednostavna mjera može spriječiti štetu

Jedna od čestih pogrešaka pri skladištenju peleta jest odlaganje vreća izravno na pod.

Vlaga iz podloge ili voda koja se zadržava nakon kiše može doći u kontakt s ambalažom i postupno oštetiti gorivo.

Jednostavno i učinkovito rješenje je postavljanje drvenih paleta ispod vreća s peletom, čime se sprečava izravan dodir s podlogom i smanjuje mogućnost upijanja vlage.

Pravilno skladištenje ogrjevnog drva i peleta ne zahtijeva velika ulaganja, ali može pridonijeti učinkovitijem grijanju, manjoj potrošnji goriva i izbjegavanju nepotrebnih troškova tijekom zimskih mjeseci.