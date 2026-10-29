Zašto su irski pogrebni sendviči toliko popularni i kako se prave?

Sendviči napravljeni od zdrobljenih kuvanih jaja i majoneze omiljen su izbor u brojnim zemljama svijeta.

Rado ih jedu i Irci, koji ih nazivaju pogrebnim sendvičima. Ovo je jelo koje se već generacijama poslužuje porodici i prijateljima nakon nečije smrti. Jednostavno je za pripremu, lako se jede, a predstavlja simbol gostoprimstva, zajedništva i utjehe u teškim trenucima.

Sendviči se režu u trokute, što ih čini praktičnima za posluživanje na većim okupljanjima. Međutim, nisu rezervirani samo za pogrebe – jedu se i na krštenjima, svetim potvrdama i brojnim drugim porodičnim okupljanjima.

Kako napraviti pogrebni sendvič?

Pogrebni sendviči rade se od mekanog bijelog hljeba, tvrdo kuvanih jaja i majoneze. Često sadrže i komadiće šunke, koja im produbljuje ukus i slast. Serviraju se s kriškama svježih krastavaca, zelene salate i luka, koji im daju svježinu i hrskavost.

Irski pogrebni sendviči - sastojci:

8 kriški bijelog tost hljeba

100 g majoneze

100 g kuvane šunke

100 g svježeg krastavca

4 tvrdo kuvana jaja

1 svježa paradajz

1–2 mlada luka

so i biber po želji

zelena salata

Priprema:

Skuvajte tvrdo kuvana jaja na uobičajen način, ohladite ih i ogulite. Prebacite ih u veću zdjelu i zgnječite viljuškom. Pomiješajte ih s majonezom, sjeckanim mladim lukom te začinite soli i biberom.

Listove zelene salate operite i osušite, a krastavac i paradajz narežite na tanke kriške.

Složite sendviče: na četiri kriške hljeba rasporedite nadjev na bazi jaja. Dodajte šunku, zelenu salatu, paradajz i krastavac. Poklopite nadjev i prerežite sendvič dijagonalno tako da dobijete dva trokuta. Poslužite odmah i uživajte u ukusu, prenosi Dnevnik.hr.