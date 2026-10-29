Zašto su irski pogrebni sendviči toliko popularni i kako se prave?

Autor:ATV redakcija
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Sendviči napravljeni od zdrobljenih kuvanih jaja i majoneze omiljen su izbor u brojnim zemljama svijeta.
Rado ih jedu i Irci, koji ih nazivaju pogrebnim sendvičima. Ovo je jelo koje se već generacijama poslužuje porodici i prijateljima nakon nečije smrti. Jednostavno je za pripremu, lako se jede, a predstavlja simbol gostoprimstva, zajedništva i utjehe u teškim trenucima.
Sendviči se režu u trokute, što ih čini praktičnima za posluživanje na većim okupljanjima. Međutim, nisu rezervirani samo za pogrebe – jedu se i na krštenjima, svetim potvrdama i brojnim drugim porodičnim okupljanjima.
Pogrebni sendviči rade se od mekanog bijelog hljeba, tvrdo kuvanih jaja i majoneze. Često sadrže i komadiće šunke, koja im produbljuje ukus i slast. Serviraju se s kriškama svježih krastavaca, zelene salate i luka, koji im daju svježinu i hrskavost.
Irski pogrebni sendviči - sastojci:
Skuvajte tvrdo kuvana jaja na uobičajen način, ohladite ih i ogulite. Prebacite ih u veću zdjelu i zgnječite viljuškom. Pomiješajte ih s majonezom, sjeckanim mladim lukom te začinite soli i biberom.
Listove zelene salate operite i osušite, a krastavac i paradajz narežite na tanke kriške.
Složite sendviče: na četiri kriške hljeba rasporedite nadjev na bazi jaja. Dodajte šunku, zelenu salatu, paradajz i krastavac. Poklopite nadjev i prerežite sendvič dijagonalno tako da dobijete dva trokuta. Poslužite odmah i uživajte u ukusu, prenosi Dnevnik.hr.
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