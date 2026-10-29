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Podaci pokazuju: Četvrtkom se dešava najmanje saobraćajnih nezgoda

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29.10.2026 14:30

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Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода
Foto: Pexels

Četvrtak je, prema podacima, dan kada se dogodilo najmanje saobraćajnih nezgoda, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

"Bez obzira na to koji je dan u sedmici, bezbjednost u saobraćaju uvijek treba biti na prvom mjestu. Zato, prije nego što krenete, vežite sigurnosni pojas, a telefon ostavite po strani", istakli su iz Zavoda.

Dodaju da nijedna poruka, poziv ili obavještenje nisu važniji od vašeg života i života drugih učesnika u saobraćaju.

"Neka svaki dan bude dan sa što manje nezgoda, a svaka vožnja bezbjedan put do cilja", poručuju iz Zavoda.

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Tagovi :

podaci

Saobraćajna nezgoda

Republički zavod za statistiku

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