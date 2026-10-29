Podaci pokazuju: Četvrtkom se dešava najmanje saobraćajnih nezgoda

Autor:ATV redakcija
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Četvrtak je, prema podacima, dan kada se dogodilo najmanje saobraćajnih nezgoda, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.
"Bez obzira na to koji je dan u sedmici, bezbjednost u saobraćaju uvijek treba biti na prvom mjestu. Zato, prije nego što krenete, vežite sigurnosni pojas, a telefon ostavite po strani", istakli su iz Zavoda.
Dodaju da nijedna poruka, poziv ili obavještenje nisu važniji od vašeg života i života drugih učesnika u saobraćaju.
"Neka svaki dan bude dan sa što manje nezgoda, a svaka vožnja bezbjedan put do cilja", poručuju iz Zavoda.
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