Podaci pokazuju: Četvrtkom se dešava najmanje saobraćajnih nezgoda

Četvrtak je, prema podacima, dan kada se dogodilo najmanje saobraćajnih nezgoda, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

"Bez obzira na to koji je dan u sedmici, bezbjednost u saobraćaju uvijek treba biti na prvom mjestu. Zato, prije nego što krenete, vežite sigurnosni pojas, a telefon ostavite po strani", istakli su iz Zavoda.

Dodaju da nijedna poruka, poziv ili obavještenje nisu važniji od vašeg života i života drugih učesnika u saobraćaju.

"Neka svaki dan bude dan sa što manje nezgoda, a svaka vožnja bezbjedan put do cilja", poručuju iz Zavoda.