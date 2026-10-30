Provjerite pasoš prije polaska na put: Zbog ovoga mogu da vas zadrže

Pasoš može biti važeći još nekoliko godina, ali to ne znači da putnik neće imati problema prilikom prelaska državne granice.

Jedan od razloga za dodatnu kontrolu može biti fotografija koja više ne odgovara stvarnom izgledu osobe koja putuje.

Takve situacije nisu rijetke, posebno kod djece i mladih, ali i kod odraslih osoba koje su u međuvremenu značajno promijenile izgled.

Mnogi građani vjeruju da je najvažnije da pasoš nije istekao i da nije fizički oštećen. Međutim, granična policija tokom kontrole mora moći utvrditi da je osoba koja predaje dokument zaista njegov zakoniti nosilac.

Prema pravilima koja se primjenjuju na vanjskim granicama šengenskog prostora, provjera identiteta putnika predstavlja jedan od osnovnih dijelova granične kontrole.

To znači da policajac ne provjerava samo datum isteka pasoša, nego i vjerodostojnost dokumenta te identitet osobe koja ga koristi.

Hronika Otkriven mogući uzrok pada helikoptera kod Brčkog: Nije ljudski faktor

Ako postoji sumnja da osoba koja stoji ispred policajca nije ista osoba koja je prikazana na fotografiji, mogu se provesti dodatne provjere.

U takvim slučajevima policija može koristiti biometrijske podatke sadržane u elektronskom pasošu, uključujući fotografiju lica i druge dostupne biometrijske identifikatore.

Šengenski propisi predviđaju biometrijsku provjeru kada postoje sumnje u vjerodostojnost putne isprave ili identitet njenog nosioca.

To, međutim, ne znači da će svaka promjena frizure, puštanje brade ili nošenje naočala automatski dovesti do odbijanja prelaska granice.

Ključno je može li nadležni službenik pouzdano utvrditi identitet putnika.

Posebnu pažnju trebaju obratiti roditelji djece koja imaju pasoše izdane prije nekoliko godina.

Dijete koje je fotografisano sa dvije godine danas može imati potpuno drugačiji izgled. Iako se radi o prirodnim promjenama tokom odrastanja, one ponekad mogu otežati utvrđivanje identiteta.

Zbog toga roditelji trebaju prije putovanja provjeriti odgovara li fotografija u pasošu trenutnom izgledu djeteta u dovoljnoj mjeri da je moguće pouzdano potvrditi njegov identitet.

Slični problemi mogu nastati i kod osoba koje su imale značajne operativne zahvate na licu, povrede koje su promijenile izgled ili velike fizičke promjene.

Posebno je zanimljivo šta o tome kažu hrvatski propisi.

Republika Srpska Protivpravno nametnuti "zakoni" visokih predstavnika moraju biti poništeni

Prema službenim informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, hrvatski državljanin ne smije se služiti izdanom putovnicom ako fotografija u dokumentu ne odgovara njegovom izgledu.

To znači da u Hrvatskoj postoji izričito pravilo prema kojem je potrebno zamijeniti putovnicu kada je promjena izgleda takva da fotografija više ne odgovara njenom nosiocu, prenosi GP Maljevac.

Građani pritom ne moraju čekati da postojeća putovnica istekne kako bi podnijeli zahtjev za izdavanje nove

Kada su u pitanju državljani Bosne i Hercegovine, tokom prelaska granice također se provjerava identitet osobe i vjerodostojnost putne isprave.

Prema propisima Granične policije BiH, službenici mogu obavljati dodatne provjere osoba i dokumenata kada postoje opravdane sumnje.

Ako fotografija izazove nedoumice, putnik može biti upućen na drugu liniju granične kontrole, gdje se provode detaljnije provjere.

Takvo postupanje ne znači automatski da je pasoš falsifikovan ili da je osoba počinila prekršaj. Policija mora utvrditi odgovara li dokument osobi koja ga koristi.

Važno je znati da posjedovanje drugih dokumenata, poput vozačke dozvole ili boravišne kartice, ne zamjenjuje automatski propisanu putnu ispravu. Ipak, dodatni identifikacijski dokument može pomoći prilikom razjašnjavanja identiteta.

Putnici kojima se izgled značajno promijenio trebaju se prije putovanja obratiti nadležnom organu koji izdaje pasoše i provjeriti potrebu za zamjenom dokumenta.

Ako se problem pojavi tokom putovanja u inostranstvu, korisno je kontaktirati diplomatsko-konzularno predstavništvo države čiji je putnik državljanin.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti prije putovanja avionom. Osim granične policije, putne dokumente provjeravaju i aviokompanije, koje mogu odbiti ukrcavanje ako identitet putnika ili ispunjenost uslova za putovanje nije moguće pouzdano potvrditi.

Zato čak ni pasoš s važećim datumom isteka nije potpuna garancija da putnik neće biti zadržan radi dodatne provjere identiteta na graničnom prijelazu.