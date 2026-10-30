Autor:ATV redakcija
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Humanitarna akcija za Dobrilu Tatar koja se bori sa malignim karcinomom pokrenuta je u Kotor Varošu.
Dobrili i njenoj porodici u ovom teškom periodu potrebni su podrška, solidarnost i pomoć ljudi dobre volje.
Dobrila je majka 4 djece.
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Iz Svetosavske zajednice i Mjesne zajednice Kotor Varoš pozvali su sve koji su u mogućnosti da se uključe u humanitarnu akciju za Dobrili Tatar i pomognu joj u borbi za ozdravljenje.
"Pozivamo sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da se uključe u akciju i pomognu Dobrili u njenoj borbi za ozdravljenje", navodi se u saopštenju.
Novčane donacije moguće je uplatiti direktno na račun Dobrile Tatar:
Primalac: Dobrila Tatar
Banka: Rajfajzen banka d.d. BiH
Broj računa: 1613000110100196
Za dodatne informacije dostupni su brojevi telefona:
Dobrila, kao majka četvoro djece, sada vodi jednu od najtežih životnih bitaka, a pomoć zajednice može joj biti od velikog značaja, piše "Srpskainfo".
Budimo humani i pokažimo da Dobrila nije sama. Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može značiti mnogo njoj i njenoj porodici u ovom teškom periodu.
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