Humanitarna akcija za Dobrilu Tatar koja se bori sa malignim karcinomom pokrenuta je u Kotor Varošu.

Dobrili i njenoj porodici u ovom teškom periodu potrebni su podrška, solidarnost i pomoć ljudi dobre volje.

Dobrila je majka 4 djece.

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Iz Svetosavske zajednice i Mjesne zajednice Kotor Varoš pozvali su sve koji su u mogućnosti da se uključe u humanitarnu akciju za Dobrili Tatar i pomognu joj u borbi za ozdravljenje.

"Pozivamo sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da se uključe u akciju i pomognu Dobrili u njenoj borbi za ozdravljenje", navodi se u saopštenju.

Kako pomoći Dobrili Tatar

Novčane donacije moguće je uplatiti direktno na račun Dobrile Tatar:

Primalac: Dobrila Tatar

Banka: Rajfajzen banka d.d. BiH

Broj računa: 1613000110100196

Za dodatne informacije dostupni su brojevi telefona:

066 919 729

066 268 775

Budimo podrška porodici

Dobrila, kao majka četvoro djece, sada vodi jednu od najtežih životnih bitaka, a pomoć zajednice može joj biti od velikog značaja, piše "Srpskainfo".

Budimo humani i pokažimo da Dobrila nije sama. Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može značiti mnogo njoj i njenoj porodici u ovom teškom periodu.