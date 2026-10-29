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Potvrđeno za ATV: Pronađena maloljetnica čiji nestanak je prijavljen u Doboju

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29.10.2026 19:20

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Maloljetnica A.N. iz Doboja, čiji nestanak je prijavljen danas, pronađena je nakon dojave građana, potvrđeno je za ATV.

Kako nam je rečeno, ona je živa i zdrava.

Iz policije su se zahvalili građanima na saradnji.

Полиција Републике Српске

Hronika

Nestalo maloljetno lice u Doboju, policija uputila apel građanima

Podsjećamo, njen nestanak je prijavljen danas oko 14 časova.

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Tagovi :

Doboj

Nestanak

Policija Republike Srpske

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