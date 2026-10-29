Potvrđeno za ATV: Pronađena maloljetnica čiji nestanak je prijavljen u Doboju

Maloljetnica A.N. iz Doboja, čiji nestanak je prijavljen danas, pronađena je nakon dojave građana, potvrđeno je za ATV.

Kako nam je rečeno, ona je živa i zdrava.

Iz policije su se zahvalili građanima na saradnji.

Hronika Nestalo maloljetno lice u Doboju, policija uputila apel građanima

Podsjećamo, njen nestanak je prijavljen danas oko 14 časova.