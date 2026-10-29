Potvrđeno za ATV: Pronađena maloljetnica čiji nestanak je prijavljen u Doboju

Autor:ATV redakcija
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Maloljetnica A.N. iz Doboja, čiji nestanak je prijavljen danas, pronađena je nakon dojave građana, potvrđeno je za ATV.
Kako nam je rečeno, ona je živa i zdrava.
Iz policije su se zahvalili građanima na saradnji.
Hronika
Nestalo maloljetno lice u Doboju, policija uputila apel građanima
Podsjećamo, njen nestanak je prijavljen danas oko 14 časova.
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