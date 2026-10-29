"Podrška lokalnoj zajednici i praznicima u Višegradu"

Autor:ATV redakcija
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HE na Drini će nastaviti da podržava lokalnu zajednicu, posebno tokom važnih datuma, rekao je direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.
"Siguran sam da ćemo i u budućnosti na jedan skroman način obilježiti i zahvaliti se građanima Višegrada. Najljepši dan za to su slava preduzeća i Dan grada, kada ovo preduzeće daje svoj doprinos da u Višegradu bude što ljepše tokom prazničnih dana", zaključio je Perišić za ATV.
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