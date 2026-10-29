"Podrška lokalnoj zajednici i praznicima u Višegradu"

"Siguran sam da ćemo i u budućnosti na jedan skroman način obilježiti i zahvaliti se građanima Višegrada. Najljepši dan za to su slava preduzeća i Dan grada, kada ovo preduzeće daje svoj doprinos da u Višegradu bude što ljepše tokom prazničnih dana", zaključio je Perišić za ATV.