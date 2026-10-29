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"Podrška lokalnoj zajednici i praznicima u Višegradu"

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29.10.2026 14:31

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Недељко Перишић директор ХЕ на Дрини
Foto: ATV

HE na Drini će nastaviti da podržava lokalnu zajednicu, posebno tokom važnih datuma, rekao je direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

"Siguran sam da ćemo i u budućnosti na jedan skroman način obilježiti i zahvaliti se građanima Višegrada. Najljepši dan za to su slava preduzeća i Dan grada, kada ovo preduzeće daje svoj doprinos da u Višegradu bude što ljepše tokom prazničnih dana", zaključio je Perišić za ATV.

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HE na Drini

Nedeljko Perišić

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