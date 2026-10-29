"U nove hidroelektrane na Bistrici uloženo preko 120 miliona KM"

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U ovom trenutku najveće ulaganje imamo u nove hidroelektrane na rijeci Bistrici, gdje su ulaganja već premašila 120 miliona maraka, rekao je za ATV direktor preduzeća HE na Drini Nedeljko Perišić.

Sva sredstva investirana u te tri hidroelektrane su direktan plod rada ove naše elektrane”, naglasio je Perišić. Direktor HE na Drini podsetio je da ovo preduzeće ima bogatu istoriju investiranja, te da trenutno nosi jedan od najvećih investicionih ciklusa u energetskom sektoru Srpske.

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