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"U nove hidroelektrane na Bistrici uloženo preko 120 miliona KM"

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29.10.2026 16:14

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Foto: ATV

U ovom trenutku najveće ulaganje imamo u nove hidroelektrane na rijeci Bistrici, gdje su ulaganja već premašila 120 miliona maraka, rekao je za ATV direktor preduzeća HE na Drini Nedeljko Perišić.

Sva sredstva investirana u te tri hidroelektrane su direktan plod rada ove naše elektrane”, naglasio je Perišić.

Direktor HE na Drini podsetio je da ovo preduzeće ima bogatu istoriju investiranja, te da trenutno nosi jedan od najvećih investicionih ciklusa u energetskom sektoru Srpske.

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Nedeljko Perišić

HE na Drini

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