Logo

Jutro kišno i svježe: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u toku dana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 08:00

Komentari:

0
Киша
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno vrijeme povremeno sa kišom i svježije.

U Hercegovini će biti i kraćih sunčanih intervala, ali i vjetrovito uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od sedam do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena i jaka bura.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Саобраћај киша

Društvo

Klizavi kolovozi, učestali odroni: AMS savjetuje oprez vozačima

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus jedan stepen, Čemerno tri, Han Pijesak i Ivan sedlo četiri, Sokolac pet, Mrakovica šest, Gacko, Mrkonjić Grad, Bugojno i Sarajevo sedam, Srebrenica, Bihać, Jajce i Tuzla osam, Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Foča, Drvar, Gradačac, Livno, Sanski Most i Zenica devet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 10, Bileća 12, Mostar i Trebinje 15, a Neum 16 stepeni Celzijsuovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

Kiša

RHMZ

Komentari (0)

Više iz rubrike

киша коловози мокро саобраћај

Društvo

Klizavi kolovozi, učestali odroni: AMS savjetuje oprez vozačima

2 h

0
Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће

Društvo

Danas je veliki praznik: Ovo treba da uradite kad izađete iz kuće

3 h

0
Полиција Републике Српске

Društvo

Potvrđeno za ATV: Pronađena maloljetnica čiji nestanak je prijavljen u Doboju

15 h

0
Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.

Društvo

"U nove hidroelektrane na Bistrici uloženo preko 120 miliona KM"

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima