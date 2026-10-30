Jutro kišno i svježe: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u toku dana

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno vrijeme povremeno sa kišom i svježije.

U Hercegovini će biti i kraćih sunčanih intervala, ali i vjetrovito uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od sedam do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena i jaka bura.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus jedan stepen, Čemerno tri, Han Pijesak i Ivan sedlo četiri, Sokolac pet, Mrakovica šest, Gacko, Mrkonjić Grad, Bugojno i Sarajevo sedam, Srebrenica, Bihać, Jajce i Tuzla osam, Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Foča, Drvar, Gradačac, Livno, Sanski Most i Zenica devet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 10, Bileća 12, Mostar i Trebinje 15, a Neum 16 stepeni Celzijsuovih.