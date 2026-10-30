Danas je veliki praznik: Ovo treba da uradite kad izađete iz kuće

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog proroka Osiju, svetitelja koji je živio i prorokovao više od osam vijekova prije Hristovog rođenja.

Sveti prorok Osija bio je sin Veirijin iz plemena Isaharova. Nadahnut Duhom Svetim, svojim riječima opisivao je duhovna previranja svoga doba, a njegova proročanstva sačuvana su u starozavjetnoj Knjizi proroka Osije, koja sadrži 14 glava.

Tokom svog zemaljskog života oštro je ukoravao Judu i Izrailja zbog idolopoklonstva i skretanja sa puta vjere. Proricao je Božiju kaznu za grijehe, kao i propast Samarije i Izrailja zbog bogoodstupništva, ali je istovremeno glasao i o velikoj Božijoj milosti prema koljenu Judinom.

Sveti prorok Osija naročito je poznat po tome što je precizno prorekao ukidanje i prestanak starozavjetne žrtve, kao i dolazak Gospoda Isusa Hrista i izobilne darove koje će On donijeti svim ljudima na Zemlji.

Doživio je duboku starost i upokojio se u miru.

Ako danas ilazite iz kuće, narodni običaji nalažu da se izgovori kratka molitva Svetom proroku Osiji za zaštitu porodice, zdravlje i mir u domu, te da se dan provede u praštanju i dobročinstvu, prenosi Informer.