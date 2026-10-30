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Oglasila se misija OEBS-a nakon tragedije u Brčkom

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30.10.2026 10:53

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Огласила се мисија ОЕБС-а након трагедије у Брчком
Foto: Klix.ba

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini duboko je potresena tragičnom helikopterskom nesrećom u blizini Brčkog.

"Upućujemo iskreno saučešće porodicama i najbližima stradalih te izražavamo solidarnost s Vladom i narodom Italije, kao i sa svima koje je pogodila ova tragedija. Odajemo priznanje pripadnicima EUFOR-a za njihovu predanost u izvršavanju važne misije podrške miru i stabilnosti u BiH. Naše misli su i uz povrijeđene, kojima želimo brz i potpun oporavak", dodaje se u saopštenju OEBS-a.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Podsjećamo, u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno, saopšteno je iz EUFOR-a.


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