Oglasila se misija OEBS-a nakon tragedije u Brčkom

Autor:ATV redakcija
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Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini duboko je potresena tragičnom helikopterskom nesrećom u blizini Brčkog.
"Upućujemo iskreno saučešće porodicama i najbližima stradalih te izražavamo solidarnost s Vladom i narodom Italije, kao i sa svima koje je pogodila ova tragedija. Odajemo priznanje pripadnicima EUFOR-a za njihovu predanost u izvršavanju važne misije podrške miru i stabilnosti u BiH. Naše misli su i uz povrijeđene, kojima želimo brz i potpun oporavak", dodaje se u saopštenju OEBS-a.
Hronika
Otkriven mogući uzrok pada helikoptera kod Brčkog: Nije ljudski faktor
Podsjećamo, u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno, saopšteno je iz EUFOR-a.
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