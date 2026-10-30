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Otkriven mogući uzrok pada helikoptera kod Brčkog: Nije ljudski faktor

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30.10.2026 10:43

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Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор
Foto: Klix.ba

Inžinjer vazduhoplovstva i pilot u penziji Omer Kulić je govorio o mogućim uzrocima pada helikoptera EUFOR kod Brčkog gdje su poginule četiri osobe, a jedanaest ih je povrijeđeno.

"Ovo što se vidjelo na snimcima, kako on rotira i udara, to je isključivo tehnički kvar, nije ljudski faktor nikako", istakao je on za "Avaz".

"Teško je reći ko je odgovoran, ali oni koji su održavali letjelicu, ona je morala biti tehnički ispravna. Ali, tehnika je tehnika, ima pravo da se pokvari. Znači ljudski faktor definitivno nije, ovo je tehnički problem", kazao je.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Podsjetimo, u nesreći pada helikoptera EUFOR u Brčkom poginuli su narednik Avijacije Kopnene vojske Simone Ruđia, narednik Avijacije Kopnene vojske Klaudio Markesi, poručnik Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta Franko Adriano Zekilo i narednica tog korpusa Laura Proćaki.

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Pao helikopter Brčko EUFOR

Helikopter

EUFOR

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