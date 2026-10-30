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Hapšenje u Sarajevu: Muškarac uhapšen na osnovu potrage MUP-a Srpske

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30.10.2026 10:32

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Policija u Sarajevu uhapsila je dvadesettrogodišnjeg muškarca iz ovog grada čiji su inicijali E.A. na osnovu raspisane potrage Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Policija u Sarajevu uhapsila je dvadesettrogodišnjeg muškarca iz ovog grada čiji su inicijali E.A. na osnovu raspisane potrage Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je uhapšen sinoć zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

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Iste večeri uhapšen je i tridesetčetvorogodišnji Alžirac čiji su inicijali T.Z. zbog sumnje da je u prethodnom periodu na području sarajevske opštine Stari Grad počinio krivična djela razbojništvo i ugrožavanje bezbjednosti.

Policija na Ilidži uhapsila je dva lica iz Sarajeva čiji su inicijali R.P. i S.R. zbog sumnje da su izvršili krađu na štetu poslovnog subjekta, prenosi Srna.

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Tagovi :

hapšenje

Sarajevo

MUP Republike Srpske

krivično djelo

potraga

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