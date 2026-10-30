Promjene na hrvatskoj granici od nedjelje

Carinska uprava Republike Hrvatske od 1. novembra uvodi novu digitalnu uslugu koja će putnicima omogućiti jednostavniju prijavu robe i plaćanje carinskih dažbina prilikom ulaska u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju.

Nova usluga namijenjena je i građanima Bosne i Hercegovine koji preko hrvatskih graničnih prelaza unose robu koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina.

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Riječ je o digitalnoj usluzi pod nazivom "eObračun carinskih davanja u putničkom prometu" (eODPP), koju uvodi Ministarstvo finansija Republike Hrvatske, odnosno Carinska uprava, s ciljem ubrzavanja i pojednostavljivanja procedura na međunarodnim graničnim prelazima.

Putnici će putem nove aplikacije moći unaprijed provjeriti da li za robu koju namjeravaju unijeti u ličnom prtljagu postoji obaveza plaćanja uvoznih dažbina.

Takođe, biće omogućena elektronska prijava robe koja premašuje dozvoljena vrijednosna ili količinska oslobađanja, kao i plaćanje carinskih dažbina na osnovu obračuna izvršenog putem aplikacije.

Prijava robe do pet dana prije prelaska granice

Jedna od najvažnijih novina jeste mogućnost da putnici prijave robu čak pet dana, odnosno 120 časova prije planiranog dolaska na granični prelaz, prenosi "Akta".

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Po dolasku na granicu, carinski službenik će provjeriti podnesenu prijavu i robu koju putnik unosi. Ukoliko ne budu utvrđene nepravilnosti, postupak uvoza biće završen po skraćenoj proceduri.

Iz Carinske uprave Hrvatske navode da je posebna pažnja posvećena jednostavnosti korištenja aplikacije, zbog čega je postupak unosa potrebnih podataka sveden na svega pet koraka.

Bez registracije i dodatnih prijava

Nova digitalna usluga biće dostupna svim putnicima koji u Evropsku uniju ulaze preko hrvatskih drumskih, željezničkih, vazdušnih i pomorskih graničnih prelaza.

Za korištenje aplikacije neće biti potrebna prethodna registracija niti prijavljivanje korisničkim nalogom.

Usluga će biti prilagođena računarima, pametnim telefonima i tabletima, a njeno korištenje biće omogućeno od nedjelje, 1. novembra.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine važno je naglasiti da nova usluga ne znači uvođenje dodatnih carinskih dažbina, već omogućava da se postojeće obaveze prijave i plate elektronskim putem, prije dolaska na granicu.