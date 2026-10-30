Autobus pun djece se zakucao u zgradu

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak ujutro u njemačkom gradu Bad Oldesloe, nedaleko od Hamburga, kada je redovni autobus pun djece i drugim putnicima prešao preko kružnog toka i udario u zid stambene zgrade.
Prema posljednjim informacijama, povrijeđeno je oko 20 osoba, a četiri su bile u životnoj opasnosti.
Nesreća se dogodila oko 7:20 sati u ulici Silcberg, u blizini raskrsnice s ulicom Kurparkallee. Autobus je iz još neutvrđenih razloga prešao preko kružnog toka, nakon čega je silovito udario u višespratnu stambenu zgradu.
U autobusu se u trenutku nesreće nalazilo više putnika, među kojima i djeca. Prema izvještajima njemačkih medija, nekoliko osoba zadobilo je teške povrede.
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Vozačica autobusa takođe je teško povrijeđena i ostala je zarobljena u vozilu. Vatrogasci i spasilačke ekipe morali su koristiti specijalnu opremu kako bi je izvukli iz smrskane kabine.
U akciji spašavanja učestvovalo je više od stotinu pripadnika policije, vatrogasnih i medicinskih službi. Povrijeđenima je pružena pomoć na mjestu nesreće, a područje oko zgrade potpuno je zatvoreno za saobraćaj.
Prema pisanju njemačkih medija, među povrijeđenima su i osobe koje su se u trenutku udara nalazile u stambenoj zgradi.
Silina udara izazvala je velika oštećenja na zgradi, zbog čega je na mjesto nesreće pozvan građevinski stručnjak koji treba procijeniti stabilnost objekta i utvrditi postoji li opasnost od urušavanja.
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Izvlačenje autobusa iz oštećenog objekta odgođeno je dok se ne završi procjena sigurnosti zgrade.
Za porodice povrijeđenih putnika i roditelje djece koja su bila u autobusu otvoreno je posebno mjesto za prihvat i informisanje u zgradi okružnog vijeća u Bad Oldeslou.
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila zbog čega je autobus prešao preko kružnog toka i završio u stambenoj zgradi.
🚍 WENN BUSSE ZU COMPUTERN WERDEN: WER SCHÜTZT UNS VOR DIGITALEN RISIKEN?
Die Verkehrswelt verändert sich. Moderne Elektrobusse sind längst rollende Computersysteme. Motorsteuerung, Bremsassistenten, Sensoren, Kameras, GPS, Batteriemanagement und Fahrzeugdiagnose werden elektronisch gesteuert.
Das bringt Fortschritt und neue Möglichkeiten. Aber es wirft auch eine entscheidende Frage auf: Wie sicher sind diese Systeme wirklich?
Ein Blick auf einige Ereignisse in Europa im Jahr 2026:
🔴 HAMBURG-BERGEDORF – 30. AUGUST 2026
Ein Elektrobus der VHH-Linie 124 kam von der Straße ab und prallte gegen zwei Laternenmasten. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Vier Fahrgäste blieben unverletzt. Die Unfallursache wurde untersucht.
🔴 GÖTEBORG, SCHWEDEN – 25. MAI 2026
Ein autonom fahrender Elektrobus vom Typ Karsan e-ATAK kollidierte mit einer Straßenbahn. Der Bus hatte zuvor gebremst und wurde von hinten getroffen. Niemand wurde verletzt. Besonders interessant: Es handelte sich um einen Bus mit autonomer Fahrtechnik und einem Sicherheitsfahrer an Bord.
🔴 LONDON, GROSSBRITANNIEN – 24. JUNI 2026
Ein elektrischer Doppeldeckerbus geriet in einem Busdepot in Brand. Das Fahrzeug und zwei Ladestationen wurden zerstört. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache wurde untersucht.
🔴 BAD OLDESLOE, DEUTSCHLAND – 30. OKTOBER 2026
Ein Schulbus mit rund 20 Kindern prallte gegen eine Hauswand. Es gab Verletzte. Auf dem Fahrzeug warb Autokraft mit „Unter 100 % Ökostrom“. Ob es sich tatsächlich um einen Elektrobus handelte, ist bislang nicht bestätigt.
WAS VERBINDET DIESE ENTWICKLUNG?
Wir müssen anfangen, Verkehrssicherheit auch aus einer digitalen Perspektive zu betrachten.
Denn wenn immer mehr Fahrzeugfunktionen durch Computer und Software gesteuert werden, entstehen auch neue Angriffsmöglichkeiten.
Computer können gehackt werden. Software kann manipuliert werden. Sensoren können falsche Informationen liefern. Fernwartungssysteme können Sicherheitsrisiken darstellen.
Norwegen hat bereits 2025 bei Untersuchungen von Elektrobussen der Hersteller Yutong und VDL mögliche Cybersecurity-Risiken durch Fernwartungsverbindungen thematisiert.
Das bedeutet nicht, dass einer der genannten Unfälle durch einen Hackerangriff verursacht wurde. Dafür gibt es keine Belege.
Aber wir müssen folgende Fragen stellen:
Wie gut sind Brems- und Lenksysteme gegen digitale Manipulation geschützt?
Können externe Zugriffe sicher von kritischen Fahrzeugsteuerungen getrennt werden?
Was passiert, wenn Sensoren oder Computersysteme falsche Informationen liefern?
Gibt es unabhängige Notfallsysteme, wenn die Software versagt?
Werden Elektrobusse regelmäßig und unabhängig auf Cyberangriffe und Softwarefehler geprüft?
MEINE FORDERUNG:
Wir brauchen nicht nur moderne Elektrobusse. Wir brauchen cyberresistente Fahrzeuge mit mehrfach abgesicherten Sicherheitssystemen.
Gerade bei Schulbussen, in denen Kinder transportiert werden, darf die Sicherheit niemals von einer einzigen Software, einem Sensor oder einer Internetverbindung abhängen.
Die Zukunft der Mobilität ist digital.
Aber technischer Fortschritt muss immer auch Sicherheitsfortschritt bedeuten.
Ein Bus darf niemals zum Sicherheitsrisiko werden, nur weil wir vergessen haben, dass auch Computer Fehler machen und angegriffen werden können.
#Elektromobilität #Elektrobusse #Cybersecurity #ITSecurity #Verkehrssicherheit #Schulbus #Digitalisierung #KI #ÖPNV #Datensicherheit— Shitbürger (@JacobRomy78019) October 30, 2026
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