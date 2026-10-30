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Autobus pun djece se zakucao u zgradu

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30.10.2026 12:56

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Несрећа у Њемачкој
Foto: Screenshot / X

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak ujutro u njemačkom gradu Bad Oldesloe, nedaleko od Hamburga, kada je redovni autobus pun djece i drugim putnicima prešao preko kružnog toka i udario u zid stambene zgrade.

Prema posljednjim informacijama, povrijeđeno je oko 20 osoba, a četiri su bile u životnoj opasnosti.

Nesreća se dogodila oko 7:20 sati u ulici Silcberg, u blizini raskrsnice s ulicom Kurparkallee. Autobus je iz još neutvrđenih razloga prešao preko kružnog toka, nakon čega je silovito udario u višespratnu stambenu zgradu.

U autobusu se u trenutku nesreće nalazilo više putnika, među kojima i djeca. Prema izvještajima njemačkih medija, nekoliko osoba zadobilo je teške povrede.

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Vozačica autobusa takođe je teško povrijeđena i ostala je zarobljena u vozilu. Vatrogasci i spasilačke ekipe morali su koristiti specijalnu opremu kako bi je izvukli iz smrskane kabine.

U akciji spašavanja učestvovalo je više od stotinu pripadnika policije, vatrogasnih i medicinskih službi. Povrijeđenima je pružena pomoć na mjestu nesreće, a područje oko zgrade potpuno je zatvoreno za saobraćaj.

Prema pisanju njemačkih medija, među povrijeđenima su i osobe koje su se u trenutku udara nalazile u stambenoj zgradi.

Stručnjaci provjeravaju opasnost od urušavanja

Silina udara izazvala je velika oštećenja na zgradi, zbog čega je na mjesto nesreće pozvan građevinski stručnjak koji treba procijeniti stabilnost objekta i utvrditi postoji li opasnost od urušavanja.

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Izvlačenje autobusa iz oštećenog objekta odgođeno je dok se ne završi procjena sigurnosti zgrade.

Za porodice povrijeđenih putnika i roditelje djece koja su bila u autobusu otvoreno je posebno mjesto za prihvat i informisanje u zgradi okružnog vijeća u Bad Oldeslou.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila zbog čega je autobus prešao preko kružnog toka i završio u stambenoj zgradi.

(Radiosarajevo)

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