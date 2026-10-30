Si Đinping sproveo najžešću čistku vojske i partije

Kina je isključila rekordan broj zvaničnika iz Komunističke partije Kine (KPK) na završetku velikog političkog skupa, na kojem je zabilježen i nezapamćen broj praznih mjesta, što ukazuje na razmjere čistki koje se sprovode pod vođstvom Si Đinpinga.

Na petom plenumu, održanom ove nedjelje, isključena su rekordna 33 člana partije. Riječ je o skupu najviših partijskih zvaničnika koji se održava približno jednom godišnje. Ovom zasjedanju prisustvovalo je svega 279 redovnih i zamjenika članova Centralnog komiteta KPK, u poređenju sa 376 članova koji su prvobitno imenovani 2022. godine. To znači da je više od 25 odsto prvobitnog sastava bilo odsutno, a mnogi od njih upravo zbog partijskih čistki. Riječ je o najvećem broju „praznih stolica“ na plenumu u savremenoj istoriji Kine.

Isključeni visoki vojni i partijski funkcioneri

Među zvaničnicima čije je isključenje zvanično potvrđeno nalaze se Džang Jousja, nekadašnji drugi čovjek kineske vojne hijerarhije odmah iza državnog lidera, i Ma Singrui, bivši partijski sekretar u Sinđangu. Odsustvo ostalih zvaničnika zasad nije zvanično objašnjeno.

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Veći broj praznih mjesta dodatno naglašava da je plenum bio usredsređen na Sijevu viziju stroge unutrašnje partijske discipline - izjavio je Nil Tomas, viši istraživač u istraživačkom centru Azija Sosajeti (Asia Society), u objavi na društvenoj mreži Iks.

Glavna tema ovogodišnjeg plenuma bila je upravo upravljanje partijom. Otkako je došao na vlast 2012. godine, Si Đinping se usredsredio na iskorjenjivanje korupcije unutar partije. Međutim, posljednjih godina ova kampanja je intenzivirana i zahvatila je zvaničnike na najvišim položajima u partiji i armiji, što je pokrenulo pitanja o tome da li se antikorupcijska kampanja koristi i kao sredstvo za uklanjanje političkih rivala ili kažnjavanje nelojalnosti.

Strah od nedostatka discipline i slabljenja autoriteta

Čini se da je Si Đinping postao sve nezadovoljniji onim što smatra nedostatkom discipline unutar redova Komunističke partije, koja u Kini ima apsolutnu vlast nad državom i društvom. Ranije ove godine izjavio je da partija mora da iščupa „bolesna stabla“ i da je borba protiv korupcije „putovanje kojem nema kraja“.

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Nizom partijskih čistki desetkovana je Centralna vojna komisija, sedmočlano tijelo koje rukovodi Narodnooslobodilačkom vojskom Kine. U njenom sastavu sada su ostala samo dva člana: sam Si Đinping i Džang Šengmin, glavni čovjek kineske vojske zadužen za borbu protiv korupcije. Džang je ove nedjelje unapređen u Politbiro Komunističke partije Kine, najviše rukovodeće tijelo partije, i sada je jedini predstavnik vojske u najvišem partijskom rukovodstvu.

Pripreme za 21. kongres i četvrti mandat

Plenum je ujedno postavio temelje za 21. kongres Komunističke partije, događaj koji se održava svakih pet godina i za koji se očekuje da će biti održan u drugoj polovini 2027. godine. Očekuje se da će Si na tom kongresu obezbijediti četvrti mandat na čelu partije, čime bi postao najdugovječniji vladar komunističke Kine još od Mao Cedunga.

Na kongresu će biti obnovljen sastav Centralnog komiteta i Politbiroa, ali mnogi analitičari smatraju da su nedavne čistke bile toliko sveobuhvatne da je ostalo veoma malo odgovarajućih kandidata za unaprijeđenje, prenosi Danas.rs.