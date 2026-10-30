Objavljene nove cijene goriva: Evo koliko koštaju dizel i benzin

Objavljene su nove maksimalne maloprodajne cijene goriva koje će važiti na benzinskim pumpama u Srbiji do petka, 6. novembra 2026. godine.

U narednih sedam dana litar evrodizela koštaće maksimalno 236 dinara, dok je cijena benzina evropremijum BMB 95 ograničena na 207 dinara.

Cijene goriva tako ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodnu nedjelju.

Dalji detalji o kretanju cijena naftnih derivata u Srbiji prije svega zavise od rada Rafinerije u Pančevu, koja posluje u sastavu Naftne industrije Srbije (NIS), a kojoj licenca za rad ističe upravo danas.

Odluka o NIS-u u rukama Vašingtona

Zbog isteka licence za rad, sva pažnja javnosti usmjerena je ka Vašingtonu i američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAK).

Prema ocjeni stručnjaka, najvjerovatnije će doći do novog produženja licence srpskoj naftnoj kompaniji, ali u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću da potvrdi da li će NIS dobiti dozvolu na dodatnih 30 dana ili na duži period.

O sudbini NIS-a, kako ističu analitičari, odlučuje se u Vašingtonu i Moskvi, dok Srbija u tom procesu ima veoma ograničen manevarski prostor.

Hronika Akcija ”Carback 2”: MUP Srpske oduzeo vozila vrijedna preko 1.000.000 KM

Trenutna geopolitička situacija, približavanje Vašingtona i Moskve u oblasti energetike prije svega dogovor Donalda Trampa i Vladimira Putina o izvozu ruskog dizela u SAD kao i djelimično ublažavanje američkih sankcija Rusiji, idu na ruku „Gaspromnjeftu“.

Time ova kompanija dobija na vremenu, dok se neizvjesnost oko NIS-a nastavlja.Nova vlast u Srbiji i stari geopolitički izazoviTo praktično znači da novu vlast u Srbiji očekuju stari energetski problemi.

Pobjeda Studentske liste na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Srbiji, prema riječima stručnjaka za energetiku Miodraga Kapora, neće značajnije uticati na sudbinu domaće naftne kompanije.

Prvo treba da sačekamo da se formira nova vlada, ali ja na osnovu njihovih ranijih izjava ne vidim prostor za neke promjene po pitanju NIS-a, posebno imajući u vidu sadašnje odnose Vašingtona i Moskve.

Očekujem nastavak status kvoa i odlaganje sankcija sve dok u Bijeloj kući sjedi Donald Tramp. Osim toga, koliko sam shvatio, nova vlast neće da antagonizuje svoje odnose sa Kremljom, zaključuje Kapor, prenosi Kurir.