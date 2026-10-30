Ponavljaju se izbori na 53 biračka mjesta

Republička izborna komisija (RIK) donijela je odluku da vanredni parlamentarni izbori u Srbiji budu ponovljeni na 53 biračka mjesta, a glasanje će biti u nedjelju, 1. novembra.

Birači će glasati od 7.00 do 20.00 časova, saopšteno je iz RIK-a.

Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je riječ o 31 biračkom mjestu na kojem nisu mogli da budu utvrđeni rezultati glasanja i 22 biračka mjesta na kojima je poništeno glasanje.

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Biračka mjesta na kojima nisu mogli da budu utvrđeni rezultati izbora su u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Koceljevi, Kuli, Kuršumliji, Majdanpeku, Ćupriji, Subotici i Šidu.

Biračka mjesta gdje je poništeno glasanje su u Aleksincu, Babušnici, Bačkoj Topoli, Zemunu, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Trsteniku i Ćupriji, prenosi "Srna".