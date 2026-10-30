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Svađa zbog nestalog novčanika završila se krvlju

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30.10.2026 08:39

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Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Muškarac (39) teško je povrijeđen u napadu nožem u jednoj kući u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila žučna svađa zbog nestalog novčanika, a povrijeđeni je u kritičnom stanju i ljekari mu se bore za život.

Državljanin Kirgistana K. K. (39) primljen je u beogradski Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život, nakon što je nožem uboden direktno u vrat, saznaje „Telegraf.rs“.

Incident se dogodio u jednoj kući u Prilepskoj ulici u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, K. K. je u objektu boravio sa još trojicom poznanika, gdje su konzumirali alkohol. Situacija je eskalirala kada je jedan od prisutnih muškaraca primijetio da mu nedostaje novčanik.

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„Najprije je došlo do žučne verbalne rasprave. Vlasnik novčanika počeo je da vrijeđa ostale i da ih direktno optužuje za krađu. Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun i opšti metež, tokom kog je jedan od muškaraca dohvatio kuhinjski nož i zario ga K. K. pravo u vrat“, navodi izvor upućen u istragu.

Teško povrijeđeni tridesetdevetogodišnjak je, u strahu za sopstveni život i obilno krvareći, uspio da istrči iz kuće na ulicu, gdje se ubrzo srušio na trotoar. Slučajni prolaznici koji su zatekli jeziv prizor odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju.

Ekipa Hitne pomoći transportovala je povrijeđenog u Urgentni centar. Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, pripadnici policije još uvijek nisu uspjeli da obave razgovor sa ranjenim stranim državljaninom.

O cijelom događaju obaviješteno je nadležno javno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti napada, utvrđivanju uloge svih prisutnih i privođenju napadača.

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Izboden muškarac

incident

Crna hronika

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