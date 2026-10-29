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"Ovo je prva mjera izvinjenja": Voditelj Dnevnika RTS pročitao saopštenje novog uredničkog kolegijuma

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29.10.2026 21:08

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"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума
Foto: screenshot / RTS

U Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije večeras je pročitano saopštenje novog uredničkog kolegijuma informativnog programa državne televizije, koje dolazi poslije današnjih smjena svih glavnih urednika informativnih emisija.

Voditelj Dnevnika RTS-a večerašnju izjavu je apostrofirao kao „prvu mjeru izvinjenja“.

„Poštovani gledaoci, ovo su prvi koraci ka, nadamo se, ozdravljenju RTS-a“, naveo je voditelj, nakon što je pročitao vijest o smjenama urednika na ovom javnom servisu.

„Prva mjera izvinjenja za sve izostavljene u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, a sve u javnom interesu. Želimo da vratimo vaše povjerenje, glasi stav novog uredničkog kolegijuma informativnog programa RTS-a“, navedeno je.

РТС

Srbija

Smijenjeni urednici u Informativnom programu RTS-a

Podsjetimo, prema odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, danas su smijenjeni sa dužnosti urednici redakcija dopisništva, regiona, emisije „Oko“, sajta i dijaspore, kao i urednici centralnog Dnevnika u 19.30 časova.

Kako je objavljeno na sajtu RTS-a, smijenjeni su urednica dopisništva Vesna Šiljegović, urednica regiona Nikolina Rakić, urednik emisije „Oko“ Gorislav Papić, urednik sajta Zoran Stanojević i urednica dijaspore Suzana Gvozdenović.

Takođe su smijenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30 časova: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Prethodno je Manja Grčić podnijela Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Prije podnošenja ostavke smijenila je Bojanu Mlađenović sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mjesto dođe Borivoje Uskoković.

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