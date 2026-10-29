Željko Mitrović otpušta 150 ljudi, najavio otkaze za 1.000 radnika

Vlasnik Pink medija grupe Željko Mitrović saopštio je da je raspustio sve ansamble u Teatru Odeon, zbog čega je, kako je naveo, oko 150 ljudi ostalo bez posla.

Najavio je i da bi u okviru sistema kompanija kojima rukovodi otpuštanja mogla da obuhvate još oko 1.000 ljudi.

Mitrović je o tome obavijestio javnost u objavi na društvenoj mreži Iks, opisujući ovaj dan kao jedan od najtežih u svom životu.

„Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla“, naveo je Mitrović.

Jedan od najtezih dana u mom zivotu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu judi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane" Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex! — Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) October 29, 2026

Dodao je da će, kako je procijenio, u cijelom sistemu morati da otpusti oko 1.000 ljudi, odnosno zaposlene u desetak kompanija koje, prema njegovim riječima, još nisu uspjele da stanu na noge.

„Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks!“, poručio je Mitrović.