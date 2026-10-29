Logo

Željko Mitrović otpušta 150 ljudi, najavio otkaze za 1.000 radnika

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 17:39

Komentari:

1
Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.
Foto: X/printscreen

Vlasnik Pink medija grupe Željko Mitrović saopštio je da je raspustio sve ansamble u Teatru Odeon, zbog čega je, kako je naveo, oko 150 ljudi ostalo bez posla.

Najavio je i da bi u okviru sistema kompanija kojima rukovodi otpuštanja mogla da obuhvate još oko 1.000 ljudi.

Mitrović je o tome obavijestio javnost u objavi na društvenoj mreži Iks, opisujući ovaj dan kao jedan od najtežih u svom životu.

„Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla“, naveo je Mitrović.

Dodao je da će, kako je procijenio, u cijelom sistemu morati da otpusti oko 1.000 ljudi, odnosno zaposlene u desetak kompanija koje, prema njegovim riječima, još nisu uspjele da stanu na noge.

„Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks!“, poručio je Mitrović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Mitrović

ostavka

Otkaz

saopštenje

Komentari (1)

Više iz rubrike

Чекић, судница

Srbija

Tužiocima stiglo novo uputstvo od Dolovac: Tražiti da policija spriječi uništavanje spisa

4 h

2
Мирјана Николић

Srbija

Čije sve ostavke je zatražila Studentska lista

5 h

10
Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

Srbija

Smijenjeni urednici u Informativnom programu RTS-a

6 h

0
Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"

Srbija

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

7 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima