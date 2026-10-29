Čije sve ostavke je zatražila Studentska lista

"Studentska lista - Studenti pobjeđuju" održala je danas u Pionirskom parku konferenciju za medije, na kojoj su iznijeli zahtjeve za ostavke rukovodilaca u policiji, obavještajnim službama, pravosuđu, kao i u pojedinim kompanijama.

Kandidat na Studentskoj listi Mirjana Nikolić rekla je da je ispunjen zahtjev te liste da generalna direktorka RTS-a Manja Grčić i urednica Informativnog programa Bojana Mlađenović podnesu ostavke, ali da i dalje traže ostavku zamjenika generalnog direktora Dejana Jovanovića, zbog, kako je navela, selektivnog izvještavanja.

Zatražila je takođe od Savjeta REM-a da pokrene postupak povodom, kako je navela, uvreda i širenja govora mržnje na TV Informer.

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Navela je da ta lista traži ostavku generalnog direktora "Telekoma Srbija" Vladimira Lučića i odgovornih za odluke kojima je, kako tvrdi, Telekom "stavljen u službu političkog uticaja".

Svetlana Stanarević rekla je da Studentska lista traži smjenu svih policijskih službenika koji su, kako je navela, kršili zakon, među kojima i načelnika UKP-a Marka Krička, komandanta Žandarmerije Radoslava Repca, komandanta SAJ-a Igora Žmirića, načelnika PU u Valjevu Vladimira Jeremića, kao i direktora policije Dragana Vasiljevića.

Dodala je da traže i ostavku direktora BIA Vladimira Orlića i načelnika VBA Đure Jovanića.

Student FON-a Filip Ubović rekao je da ta lista stoji uz uzbunjivače i da joj se mogu slati informacije da bi se, kako je naveo, "spriječile zloupotrebe".

Kandidat na listi Jovan Vujičić naveo je da traže ostavku glavnog javnog tužioca VJT-a u Beogradu Nenada Stefanovića, zamjenika glavnog javnog tužioca u VJT-u Miodraga Markovića i predsjednika Ustavnog suda Vladana Petrova, kao i da sva javna tužilaštva preduzmu postupanje u predmetima koji su, kako je rekao, „izazvali veliku pažnju i uznemirenje javnosti“.

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Od glavnog javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića traže da preduzme radnje u svim predmetima za koje je javnost zainteresovana, a naročito u predmetima "Nadstrešnica“, "Generalštab“ i "Skaj prepiska".

Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija (RIK), na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mjesta od ukupno 8.392, Studentska lista osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ osvojila 38,97 odsto.

Izborni proces još nije završen jer je potrebno da RIK proglasi konačne rezultate, a to će biti moguće tek nakon što izbori budu ponovo održani na 53 biračka mjesta, za koja je konstatovano da ne mogu da se utvrde rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje. Ponovljene izbore na tim biračkim mjestima RIK je zakazao za 1. novembar.

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Tek nakon objavljivanja konačnih rezultata slijedi konstituisanje Skupštine i potom formiranje Vlade, što otvara mogućnost kadrovskih promjena i promjena u rukovođenju institucijama, prenosi "Tanjug".