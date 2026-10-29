Tužiocima stiglo novo uputstvo od Dolovac: Tražiti da policija spriječi uništavanje spisa

Vrhovno javno tužilaštvo reagovalo je na informacije koje su se pojavile u javnosti da se u državnim institucijama Srbije, bankama, Bezbedonosno informativnoj agenciji, Vojnoobaveštajnoj agenciji i drugim institucijama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost Republike Srbije, uništavaju službeni i drugi spisi.

Vrhovno javno tužilaštvo naložilo je svim javnim tužiocima da pod hitno upute zahtjeve policiji da u državnim institucijama spriječe uništavanje službenih spisa, jer su se takve informacije pojavile u javnosti.

„Imajući u vidu saznanja, kao i informacije iznesene u javnosti da se u državnim institucijama, bankama, Bezbjednosno-informativnoj agenciji, Vojnoobavještajnoj agenciji i drugim institucijama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost Republike Srbije uništavaju službeni i drugi spisi, nalaže se svim glavnim javnim tužiocima i vršiocima funkcije glavnog javnog tužioca da hitno upute zahtjev policiji kojim će naložiti preduzimanje potrebnih radnji u cilju sprečavanja uništenja spisa i bez odlaganja obavijeste nadležno javno tužilaštvo u pogledu postojanja elemenata krivičnog djela oduzimanje ili uništenje službenog pečata i službenog spisa iz člana 328. Krivičnog zakonika Srbije ili drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, navedeno je u obavezujućem uputstvu koje je potpisala vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac.

Dodaje se da neizvršavanje opšteg obavezujućeg uputstva vrhovnog javnog tužioca predstavlja disciplinski prekršaj prema Zakonu o javnom tužilaštvu.

Ranije danas predstavnik „Studentske liste“ Filip Ubović pozvao je zaposlene u državnim institucijama i medijima da prijave uništavanje dokumentacije kako bi spriječili zloupotrebe odlazeće vlasti u periodu tranzicije.

„Pozivamo vas da spriječite svaku zloupotrebu koju pokušaju predstavnici odlazeće vlasti u prelaznom periodu“, rekao je on i dodao da se kao uzbunjivači, neformalno, studentima već javljaju čak i ministri.