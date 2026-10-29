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Lažne dojave o bombi u objektima RTS-a

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29.10.2026 20:09

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Лажне дојаве о бомби у објектима РТС-а
Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe. Nakon objavljene kontradiverzione provjere, utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Radnici, koji su napustili objekte tokom provjere, vratili su se na radna mjesta.

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Kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.

Kontradiverzione jedinice MUP-a provjerile su objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.

Radnici, koji su napustili objekte tokom provjere, vratili su se na radna mjesta.

Dnevnik 2 emitovan je po završenoj provjeri.

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RTS

dojava o bombi

Srbija

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