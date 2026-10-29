Lažne dojave o bombi u objektima RTS-a

Autor:ATV redakcija
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Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe. Nakon objavljene kontradiverzione provjere, utvrđeno je da su dojave bile lažne.
Radnici, koji su napustili objekte tokom provjere, vratili su se na radna mjesta.
Srbija
Dojave o bombi u objektima RTS-a, zaposleni napustili zgrade
Kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.
Kontradiverzione jedinice MUP-a provjerile su objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.
Radnici, koji su napustili objekte tokom provjere, vratili su se na radna mjesta.
Dnevnik 2 emitovan je po završenoj provjeri.
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