Dojave o bombi u objektima RTS-a, zaposleni napustili zgrade

Autor:ATV redakcija
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Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe, objavio je Javni servis, dodajući da su radnici napustili zgrade.
Kontradiverzione jedinice MUP-a proveravaju objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.
Kako se navodi, kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.
Dodaje se da će Dnevnik 2 biti emitovan po završenoj provjeri.
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