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Dojave o bombi u objektima RTS-a, zaposleni napustili zgrade

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29.10.2026 19:46

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe, objavio je Javni servis, dodajući da su radnici napustili zgrade.

Kontradiverzione jedinice MUP-a proveravaju objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.

Kako se navodi, kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.

Dodaje se da će Dnevnik 2 biti emitovan po završenoj provjeri.

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RTS

dojava o bombi

Srbija

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