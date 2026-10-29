Dojave o bombi u objektima RTS-a, zaposleni napustili zgrade

Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe, objavio je Javni servis, dodajući da su radnici napustili zgrade.

Kontradiverzione jedinice MUP-a proveravaju objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.

Kako se navodi, kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.

Dodaje se da će Dnevnik 2 biti emitovan po završenoj provjeri.