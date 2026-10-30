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Građani prekrečili grafit o Kosovu u Beogradu, drugi ga ponovo ispisali

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30.10.2026 07:50

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Грађани вратили прекречени графит
Foto: Fejsbuk

Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji, građani su pokrenuli, kako su nazvali, akcije čišćenja javnih površina i uklanjanja grafita.

Među uklonjenim grafitima bio je i onaj u "Kad se vojska na Kosovo vrati" u centru Beograda.

Međutim, grupa građana ubrzo je isti grafit vratila na isto mjesto.

O grafitima ovog sadržaja oglasila se navijačka grupa Delije Sever koja je odbacila navode pojedinih da iz grafita stoje neke političke stranke.

"Već duže vrijeme vlada neka fama kako su grafiti 'Kad se vojska na Kosovo vrati' ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Dio ljudi zna da iza istih stojimo mi, a dio ljudi je nasjeo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite 'Kad se vojska na Kosovo vrati' radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine", naveli su iz ove navijačke grupe i dodali:

"Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa! Ovo pišemo zbog dobronamjernih rodoljubivih ljudi, kako ne bi došli u situaciju da budu obmanjivani i manipulisani od strane onih koji pod plaštom nekih stranačkih previranja hoće da skrnave i nipodaštavaju čistu patriotsku priču".

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Tagovi :

Grafit

Beograd

Srbija

Komentari (15)

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