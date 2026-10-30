Građani prekrečili grafit o Kosovu u Beogradu, drugi ga ponovo ispisali

Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji, građani su pokrenuli, kako su nazvali, akcije čišćenja javnih površina i uklanjanja grafita.

Među uklonjenim grafitima bio je i onaj u "Kad se vojska na Kosovo vrati" u centru Beograda.

Studenti okrečili mural "Kad se vojska na Kosovo vrati"! Za njih Kosovo i Metohija nisu dio Srbije https://t.co/m30YTvDhoZ — MIHAJLO 🇷🇸 (@dalm_berekin) October 29, 2026

Međutim, grupa građana ubrzo je isti grafit vratila na isto mjesto.

O grafitima ovog sadržaja oglasila se navijačka grupa Delije Sever koja je odbacila navode pojedinih da iz grafita stoje neke političke stranke.

Džaba ste krečili ustaše mile moje. Ljubim vas sve, svako dobro. Živela Srbija! https://t.co/F0sHZ0SrX1 — Orkestar Gvantanamo (@ceo_gvantanamo) October 29, 2026

"Već duže vrijeme vlada neka fama kako su grafiti 'Kad se vojska na Kosovo vrati' ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Dio ljudi zna da iza istih stojimo mi, a dio ljudi je nasjeo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite 'Kad se vojska na Kosovo vrati' radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine", naveli su iz ove navijačke grupe i dodali:

"Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa! Ovo pišemo zbog dobronamjernih rodoljubivih ljudi, kako ne bi došli u situaciju da budu obmanjivani i manipulisani od strane onih koji pod plaštom nekih stranačkih previranja hoće da skrnave i nipodaštavaju čistu patriotsku priču".