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Studenti odgovorili na izvinjenje RTS-a: Napisali samo dvije rečenice!

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29.10.2026 22:26

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Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа
Foto: Tanjug/AP Photo/ Amir Hamzić

Organizacija „Studenti u blokadi“ poručila je da ne prihvata izvinjenje RTS-a, već isključivo ostavke rukovodstva, nakon što je u večerašnjem Dnevniku 2 saopšteno da su smijenjeni pojedini urednici, uz ocjenu novog kolegijuma da je riječ o „prvoj mjeri izvinjenja“.

„Poštovani gledaoci, ovo su prvi koraci ka ozdravljenju RTS-a i prva mjera izvinjenja za sve izostavljeno u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, sve u javnom interesu. Želimo da vratimo vaše povjerenje, poruka je novog uredničkog kolegijuma informativnog programa Radio-televizije Srbije“, pročitao je spiker Centralnog dnevnika u 19.30 časova.

РТС Дневник

Srbija

"Ovo je prva mjera izvinjenja": Voditelj Dnevnika RTS pročitao saopštenje novog uredničkog kolegijuma

Ubrzo nakon emitovanja uslijedila je reakcija studenata:

„Ne prihvatamo izvinjenje. Prihvatamo samo ostavke“, objavljeno je na nalogu studenata na društvenoj mreži Iks.

Nakon ostavke direktorke Manje Grčić na zahtjev Studentske liste, uslijedio je i niz smjena u Takovskoj 10.

Prema nalogu vršioca dužnosti glavnog urednika informativnog programa Borivoja Uskokovića, smijenjeni su urednici redakcija Zoran Stanojević, Vesna Šljegović, Nikolina Rakić, Gorislav Papić i Suzana Gvozdenović. Poslove šefova redakcija sajta obavljaće Radivoje Maroević, dopisništva Milan Srdić, regiona Vanja Ratković, emisije „Oko“ Dragana Ignjić, a dijaspore Boban Kovačević.

РТС

Srbija

Smijenjeni urednici u Informativnom programu RTS-a

Smijenjeni su urednici Centralnog dnevnika u 19.30 časova Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turović.

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