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Izbila krvava tuča: U centru grada izboden muškarac

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30.10.2026 08:22

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Državljanin Kirgistana K. K. (39) primljen je u beogradski Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život, nakon što je nožem uboden direktno u vrat, saznaje Telegraf.

Povređeni muškarac se nalazi u kritičnom stanju, a ljekari mu se trenutno bore za život.

Incident se dogodio u jednoj kući u Prilepskoj ulici u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, K. K. je u objektu boravio sa još trojicom poznanika, gdje su konzumirali alkohol. Situacija je eskalirala kada je jedan od prisutnih muškaraca primjetio da mu nedostaje novčanik.

"Najprije je došlo do žučne verbalne rasprave. Vlasnik novčanika počeo je da vrijeđa ostale i da ih direktno optužuje za krađu. Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun i opšti metež, tokom kog je jedan od muškaraca dohvatio kuhinjski nož i zario ga K. K. pravo u vrat", navodi izvor upućen u istragu.

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Teško povrijeđeni tridesetdevetogodišnjak je, u strahu za sopstveni život i obilno krvareći, uspeo da istrči iz kuće na ulicu, gdje se ubrzo srušio na trotoar. Slučajni prolaznici koji su zatekli jeziv prizor odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju.

Ekipa Hitne pomoći transportovala je povređenog u Urgentni centar. Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, pripadnici policije još uvijek nisu uspjeli da obave razgovor sa ranjenim stranim državljaninom.

O cijelom događaju obavješteno je nadležno javno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti napada, utvrđivanju uloge svih prisutnih i privođenju napadača.

(Telegraf)

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fizički napad

Tuča

Srbija

Izboden muškarac

napad nožem

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