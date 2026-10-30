Sunčica od jutros vodi Jutarnji na RTS-u

Nakon burnih promjena na RTS-u i odluci novog v.d. generalnog direktora, smijenjeno je 8 urednika, a jutros se iz studija RTS, u jutarnjem programu javila Sunčica Maksimović.

Ona je publici Javnog servisa već dobro poznata, prije svega kao dugogodišnje zaštitno lice emisije "Porodične priče".

Inače, ona je kroz svoju emisiju "Zemlja roditelja" imala je priliku da ugosti veliki broj stručnjaka i roditelja i da sa njima razgovara na najrazličitije teme.

Sunčica Maksimović Screenshot

"Ne volim klišee, ali je zaista svaki gost na mene ostavio svojevrstan utisak. Niko bez razloga nije pozvan u emisiju i baš od svakog gosta smo imali šta da naučimo. Vjerujte mi, ja znam napamet imena baš svih gostiju koji su mi bili u programu, zato što je svaki gost vrlo pažljivo biran. Ako o nekoj temi, npr. dojenju može govoriti stotinu stručnjaka u našoj zemlji, moj posao je da proučim biografije i probam da izaberem što kompetentnijeg. Osim stručnjaka, gostovale su nam i mnogobrojne mame koje su sa nama dijelile svoja lična iskustva, nekada predivna, nekada preteška", ispričala je ona.

"Mnoge savjete sam zapamtila i primjenjujem ih i u privatnom životu. Mnogo su mi se svidele rečenice psihoteraputa iz 'Novak Đoković Fondacije' Smiljane Grujić koja nam je rekla: 'Dobra vijest je da se roditeljstvo uči' i dr Jelene Jovanović, pedijatra iz Bebologije, koja kaže : 'Mama, znanje o bebama je u Vama'. Mislim da je mnogo važno da zajedničkim snagama osnažujemo roditelje da shvate da je zaista znanje o bebama u mamama i da je roditeljstvo veština koja se može naučiti", izjavila je nedavno Sunčica za "Bebologiju".

Ona se ostavrila i u ulozi majke, i to dva puta.

Podsjetimo, novi v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković je razriješio dužnosti Zorana Stanojevića, dosadašnjeg urednika internet portala i prepoznatljivog voditelja jutarnjeg termina.

Na sajtu RTS-a objavljeno je da je došlo do smjene na nekoliko ključnih uredničkih pozicija. Pored Stanojevića, sa funkcija su razriješeni urednica dopisništva Vesna Šiljegović, urednica regiona Nikolina Rakić, urednik emisije "Oko" Gorislav Papić, kao i urednica redakcije za dijasporu Suzana Gvozdenović.