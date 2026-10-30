Za ovu srpsku banju niko nije čuo: Smještaj košta 8,5 KM, a liječi razne bolesti

Na oko dva sata vožnje od Beograda, među gustim bukovim i četinarskim šumama planine Boranje, nalazi se Radaljska Banja - jedno od najmanje poznatih, ali i najjeftinijih banjskih mjesta u zapadnoj Srbiji.

Ova skrivena destinacija privlači sve veću pažnju mineralnim izvorima, netaknutom prirodom i nevjerovatno povoljnim smještajem, koji se u privatnim domaćinstvima može pronaći već od 500 dinara (oko 8,5 KM) po osobi.

Osim odmora u mirnom planinskom ambijentu, posjetioci mogu da obiđu i veštačko Radaljsko jezero, koje predstavlja pravu prirodnu atrakciju ovog kraja.

Gdje se nalazi Radaljska Banja?

Radaljska Banja smještena je na sjevernim padinama planine Boranje, na oko 350 metara nadmorske visine. Pripada opštini Mali Zvornik, u Mačvanskom okrugu, a ušuškana je u dolini rječice Radalj. Od Loznice je udaljena približno 25 kilometara, dok je od Malog Zvornika dijeli svega 12 kilometara. Okružena je gustim šumama i planinskim predjelima, zbog čega je savršen izbor za sve koji žele bijeg od gradske vreve.

Ljekoviti izvori i narodna predanja

Mineralne vode Radaljske Banje istražuju se još od 1890. godine. Riječ je o alkalnim sumporovitim vodama koje se tradicionalno koriste kod reumatskih tegoba, artritisa, spondiloze i problema sa zglobovima i mišićima.

Posebnu pažnju posjetilaca privlači takozvani „očni izvor“, smješten na oko 300 metara od centralnog lječilišta. Prema lokalnom predanju, voda sa ovog izvora od starine se koristila za očne tegobe, mada stručnjaci napominju da svaku upotrebu mineralnih voda u terapijske svrhe treba uskladiti sa savjetom ljekara.

Smještaj u Radaljskoj Banji već od 500 dinara

Jedan od najvećih aduta ove banje jeste mogućnost izuzetno jeftinog odmora. U pojedinim seoskim domaćinstvima prenoćište se nudi već po početnoj cijeni od oko 500 dinara. Za goste koji traže veći komfor dostupni su apartmani i brvnare, čije se cijene kreću od 2.000 dinara (oko 17 evra) pa naviše.

Na četiri kilometra od banje nalazi se i Radaljsko jezero, nastalo 1988. godine pregrađivanjem rijeke Crni Radalj, koje svojim mirom i ljepotom upotpunjuje ovu neobičnu i pristupačnu turističku destinaciju, prenosi Kamatica.